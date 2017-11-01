Государство Ноябрь 01, 2017 | Автор : admin

Премьер-министр Карен Карапетян в минувший понедельник выступил на совместном заседании постоянных комиссий НС, приступивших к обсуждению проекта Государственного бюджета РА на 2018 год. Предлагаем вниманию читателей текст выступления главы правительства.

“Уважаемые коллеги,

Сегодня стартуют обсуждения проекта государственного бюджета РА на 2018 год. Желаю результативных обсуждений и надеюсь, что они пройдут в таком ключе. Прежде всего выражаю нашу готовность открыто, публично, конструктивно обсуждать все вопросы с целью нахождения оптимальных решений. Убежден, что в результате обсуждений у нас будет бюджет на 2018 год, по состоянию на данный момент наилучшим образом выражающий интересы нашей страны и наших граждан, обеспечивающий реализацию наших программ развития.

Учитывая цели, поставленные в программе нашего правительства на 2017-2022гг., в подходах налогово-бюджетной политики бюджета на 2018 год мы предусмотрели изменения.

В среднесрочном разрезе, несмотря на то, что налогово-бюджетная политика продолжит оставаться ограниченной в связи с необходимостью обеспечения устойчивости долга, тем не менее, налогово-бюджетная политика будет осуществляться с пересмотром расходной структуры, делая больший акцент на необходимости осуществления капитальных расходов в вопросе обеспечения устойчивых основ экономического роста.

Проект государственного бюджета является довольно объемным документом, и в Национальном Собрании, в частности, на заседаниях комиссий планируется его глубокое обсуждение. В этой связи сегодня не буду загружать ваше внимание отдельными деталями, имея также в виду, что и у вас, и у общества в предстоящие дни будет возможность получить пояснения министра финансов и представителей органов исполнительной власти по проекту бюджета. Наряду с этим, хотел бы акцентировать ряд положений, заложенных в основу проекта бюджета:

В течение нескольких последних лет экономика Армении характеризуется проникающими из внешнего мира негативными потрясениями, в результате чего зафиксирован низкий уровень экономического роста, постепенно снижающий его потенциал. Несмотря на то, что текущие события были обнадеживающими, основы экономического роста все еще недостаточно прочны для того, чтобы претендовать на долгосрочный высокий экономический рост. В 2017 году были утверждены бюджетные рамки, характеризующие стабилизацию экономической ситуации. Что касается бюджетных рамок 2018 года, то последними мы запланировали такую налогово-бюджетную политику, которая предопределит ход дальнейшего экономического развития. Иначе говоря, предлагаемая налогово-бюджетная политика создаст основы для обеспечения в будущем в среднем 5-процентного экономического роста, который даст возможность для более эффективного решения стоящих перед нами задач как в плане долгосрочного стабильного развития, так и социального характера. Достижение указанного показателя потребует от всех нас больших усилий и масштабной работы. Расходная политика государственного бюджета будет основана на четких правилах, в стержень которых заложены как экономический рост, безопасность страны, так и социальные цели. Указанная политика обеспечит повышение степени привлекательности страны, сформировав прочный фундамент для стабильного долгосрочного и безопасного развития. Наша доходная политика будет сбалансированной, с точки зрения как сокращения теневой экономики, так и улучшения бизнес-среды. Здесь придается важное значение формированию эффективной доходной системы, которая обеспечит стабильный рост налоговых доходов по отношению к ВВП, как и предусмотрено программой правительства.

Эти обсуждения являются хорошей возможностью, чтобы вместе детально изучить один из наших самых важных документов, и я уверен и надеюсь, что мы все используем эту возможность, поработаем максимально результативно, прагматично и рационально, чтобы получить возможный на данный момент наилучший результат для нашей страны и наших граждан.

Еще раз желаю всем нам результативной работы и хорошего настроения.

Спасибо”.