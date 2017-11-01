Президент Серж Саргсян 27 октября в Доме приёмов правительства встретился с новоназначенным председателем Совета безопасности атомной энергетики при Президенте (СБАЭ), старшим советником Международного агентства атомной энергии и Всемирной ассоциации операторов АЭС Мирославом Липаром, который прибыл в Армению для участия в очередном, 15-м заседании СБАЭ при Президенте РА.

Поздравив Мирослава Липара с вступлением на ответственный пост председателя Совета, Серж Саргсян пожелал ему успеха и плодотворной работы, выразив надежду, что большой опыт господин Липара в сфере атомной энергетики будет способствовать эффективной работе Совета.

Президент Республики и председатель Совета безопасности атомной энергетики коснулись плановых работ, выполненных в направлении повышения уровня безопасности ААЭС, намеченных программой продления срока эксплуатации второго энергоблока атомной электростанции мероприятий, также хода необходимых работ для повышения уровня подготовленности персонала ААЭС.

Мирослав Липар заверил Президента Сержа Сарг сяна, что Совет безопасности атомной энергетики состоит из высококвалифицированных специалистов и может продолжать оказывать значительное содействие ААЭС. Он проинформировал, что члены Совета посетили станцию, и с радостью констатировал, что после каждого визита на ААЭС замечаются новые улучшения и прогресс. Председатель Совета подчеркнул, что хотя выполнена достаточная работа, тем не менее, ещё многое нужно сделать, и Совет со всей ответственностью продолжит держать в центре внимания безопасную эксплуатацию ААЭС.

После встречи Президент Саргсян в Доме приёмов правительства принял участие в заседании Совета безопасности атомной энергетики.

Президент Республики приветствовал членов Совета и других участников заседания. Отметив, что со дня проведения первого заседания Совета безопасности атомной энергетики прошло ровно 20 лет, Президент выразил благодарность за профессиональное содействие в выполнении проектов по повышению безопасности ААЭС Председателю Совета Адольфу Биркхоферу, бессменно руководившему Советом в течение этих двадцати лет, а также всем бывшим и нынешним членам Совета. Президент проинформировал, что Адольф Биркхофер по уважительным причинам более не сможет продолжать председательство в Совете, однако остаётся в составе Совета, и пожелал здоровья и благополучия.

Подчеркнув, что в Совете высоко ценят заслуги Адольфа Биркхофера в период председательства в Совете в реализации национальной программы по повышению безопасности Армянской АЭС, Президент Саргсян наградил бывшего председателя орденом Почёта за вклад в обеспечение безопасной эксплуатации Армянской атомной электростанции и многолетнюю преданность.

Затем Президент Республики представил новоназначенного председателя Совета Мирослава Липара, который с 2001 года занимал ответственные посты в различных структурах атомной отрасли. Президент Саргсян представил участникам заседания также нового члена Совета Петера Келма из Германии, который долгие годы работал в сфере атомной энергии и хорошо знает ААЭС и объекты энергетической инфраструктуры Армении. Серж Саргсян пожелал успехов и плодотворной работы также новоназначенным членам совета.

В своей речи Президент Саргсян отметил, что сохранение и развитие атомной энергетики продолжает оставаться стратегическим направлением для Армении, согласно одобренной в декабре 2015г. Правительством РА Долгосрочной программе развития энергетики до 2036г. Президент подчеркнул, что в структуре генерации базисной электроэнергии наличие АЭС позволит Армении сохранить надлежащий уровень энергетической безопасности.

“Программа предусматривает продление эксплуатации действующего блока до 2027г. и далее — поэтапный ввод новых ядерных блоков. Для реализации программы продления срока эксплуатации (ПСЭ) второго энергоблока АЭС между Республикой Армения и Российской Федерацией подписаны Соглашения о предоставлении правительству Республики Армения экспортного кредита и гранта для финансирования этой программы. В рамках Программы продления срока эксплуатации второго энергоблока выполняются мероприятия по повышению проектной и эксплуатационной безопасности, а также мероприятия по его модернизации. В течение планово-предупредительного ремонта 2017 года работы по первому этапу продления срока эксплуатации, в том числе инструментальное обследование оборудования энергоблока, практически завершены”, — сказал Президент Серж Саргсян.

В своём выступлении Президент отметил также, что в рамках технической поддержки Евросоюза разработан документ “Стратегия по Управлению Радиоактивными Отходами и Отработавшим Ядерным Топливом”, в результате чего пересмотрена Концепция по управлению радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Обновленная Концепция одобрена Указом Президента в январе 2017 года. Уже разработана и одобрена 5 октября правительством РА новая Стратегия по безопасному обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.

В рамках Объединенной Конвенции по безопасному обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом второй национальный отчет, согласно Президенту, уже на стадии завершения. Национальный отчет планируется передать в МАГАТЭ до конца текущего года.

Президент Республики проинформировал, что в соответствии с распоряжением правительства РА по имплементации положений Стратегии по безопасному обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом предусматривается создание на базе ЗАО “Обезвреживание радиоактивных отходов” национального оператора по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.

Президент Саргсян отметил, что в сентябре 2016 года была представлена окончательная версия отчета по экспертной оценке стресс-теста Армянской АЭС. Перечень мероприятий, разработанный в результате проведения стресс-теста, включён в программу мероприятий продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.

По заверению Президента, Республика Армения продолжает осуществлять выполнение рекомендаций и предложений миссий МАГАТЕ по вопросам регулирования.

Говоря о выполнении плановых мероприятий по обеспечению надёжной и безопасной работы АЭС, Серж Саргсян подчеркнул также необходимость завершения программы модернизации полномасштабного тренажёра, о чём было отмечено также на предыдущем заседании.

“Работы по первому этапу этого проекта были завершены в январе нынешнего года. В настоящее время подготавливаются документы с целью объявления тендера для выполнения работ по второму этапу — расширению тренажёра энергоблока для приведения его до полномасштабного состояния. Уже поручено Министерству энергетических инфраструктур и природных ресурсов, руководству ААЭС в возможно сжатые сроки принять все меры для завершения работ в этом направлении.

Кадровой политике в атомной отрасли мы придаем первостепенное значение. Есть насущная необходимость в обновлении кадров, привлечении молодежи, сохраняя, конечно, при этом преемственность. Поэтому подготовка специалистов — важнейшая задача, решение которой будет способствовать сохранению существующей инфраструктуры в стране”, — сказал Президент Республики.

Серж Саргсян в своей речи придал большое значение согласованной работе регулирующего органа по ядерной безопасности Армении и Армянской АЭС.

В рамках повестки заседания Совета безопасности атомной энергетики затем генеральный директор ЗАО ААЭС Мовсес Варданян представил членам Совета деятельность Армянской атомной электростанции, после чего председатель Государственного комитета по регулированию ядерной безопасности при правительстве РА Ашот Мартиросян представил отчёт регулирующего ядерную безопасность Армении органа за период 2015-2017гг. По поводу представленных докладов состоялись обсуждения.