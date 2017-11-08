В греческом Херсонесе, что на легендарном острове Крит, завершился очередной командный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин и женщин. На сей раз турнир не принес нам положительных эмоций, отсутствие коих обусловлено прежде всего провалом отечественной гроссмейстерской дружины, ведомой рейтинговым фаворитом первенства Левоном Ароняном. Попробуем разобраться в перипетиях выступлений наших команд на древней земле Эллады.

И начнем с мужской сборной Армении, преподнесшей столь неприятный сюрприз. А ведь поначалу ничего не предвещало такого финала. В первых турах армянские шахматисты одержали ожидаемые победы и, казалось, набирают чемпионскую высоту. Поочередно были обыграны швейцарцы (3:1) и первая сборная хозяев (2,5:1,5). При этом вторая победа далась нелегко, но поскольку в нашей команде единственное поражение потерпел обычно медленно запрягивающий Сергей Мовсисян, то такую натянутость посчитали изъяном старта. Затем последовала ничья с хорватами (2:2) в 3 туре, которую мы восприняли, как осечку, а на самом деле это был тревожный звоночек. Победами над голландцами (2,5:1,5) вернула нам радужное настроение, но чувство тревоги все-таки подкралось — опять проиграл Мовсисян. Несмотря на это, главный тренер Аршак Петросян не спешил менять состав. И, если ничья с венграми была из разряда прогнозируемых, поскольку сам Петросян уже много лет живет в Будапеште, а его зять Петер Леко является лидером этой команды, то последовавшее за этим поражение от сборной Азербайджана стало настоящей катастрофой. И не только из-за специфики отношений с этой страной. Судя по всему, наша команда не справилась с психологическим последствием произошедшего. И вновь проиграл Мовсисян, а судьба встречи решилась в последней партии с участием Гранта Мелкумяна и Рауфа Мамедова. В концовке наш шахматист допустил ошибку и проиграл. При этом, результат матча мог быть прямо противоположным, учитывая, что до этого Левон Аронян обыграл Шахрияра Мамедъярова, а Габриэль Саргсян сыграл вничью с Аркадием Найдичем.

Только после этого Петросян решился на замену Мовсисяна. На следующую игру — против немцев, вместо него вышел чемпион Армении этого года Ованнес Габузян и… проиграл. В итоге, уступила и команда. Второе поражение подряд практически лишило нашу сборную шансов на повторение результата двухлетней давности — завоевание серебряных медалей чемпионата Европы. В том же составе армянская команда провела и матч предпоследнего тура с поляками. Аронян не смог победить намного уступающему ему по рейтингу Радослава Войташека. Саргсян тоже сыграл вничью с Дудой. А вот Мелкумян проиграл. Благо, что Габузян спас команду от третьего поражения подряд. Словом — 2:2. Но теперь смутными стали шансы наших и на 3 место.

Видимо, поэтому Армения провела заключительную игру с сербами без Ароняна и вновь довольствовалась ничьей. Саргсян победил соперника, Габузян — проиграл, а Мовсисян и Мелкумян закрепили это дело ничейными результатами. В итоге, сборная Армении с 10 очками заняла 12 место среди 40 команд, повторив свой худший результат на этом турнире 12-летней давности.

В командных турнирах результат складывается из вклада всех членов коллектива и зависит от маневренных возможностей главного тренера. Аршак Петросян задействовал все резервы. Причем, только Саргсян и Мелкумян сыграли во всех 9 матчах, Аронян и Мовсисян провели по 7, Габузян — 4 партии. Мовсисян явно был в плохой форме, но заменить его мог только менее опытный Габузян, имеющий и самый низкий в нашей сборной рейтинг. Опасения наставника подтвердились — Ованнес дважды победил и столько же раз проиграл. И все — на четвертой доске, то есть в поединках с равносильными соперниками. Он не смог усилить команду. Но, конечно, основной причиной неудачи армянской сборной стала чрезвычайно слабая игра нашего второго номера — Мовсисяна, на счету которого лишь 4 ничьи и 3 поражения. Слишком низкий показатель для игрока его ранга. В сложившейся ситуации за себя и “того парня” выкладывался Саргсян, ставший лучшим в нашей команде. Он одержал 4 победы и 5 раз сыграл вничью. Стабильности не хватило и Мелкумяну — 1 победа, 6 ничьих и 2 поражения. А Аронян был в своем репертуаре — 2 победы, 5 ничьих. Таким образом, посредственное выступление сборной Армении в Греции обусловлено слабой игрой одного из лидеров (Мовсисяна) и отсутствием настырного игрока на четвертой доске.

Что касается женской сборной Армении, то, по сравнению с предыдущим континентальным первенством, она поднялась на две ступеньки и набрала на очко больше. В Греции наши шахматистки завершили выступления на 9 месте, отстав от бронзового призера украинок на 2 очка. То есть подопечным Артура Чибухчяна не хватило одной победы для того, чтобы занять 3 место. Однако в реальности армянки добились максимума своих нынешних возможностей — 5 побед, 1 ничья и 3 поражения. Победы были одержаны над всеми потенциально податливыми соперницами: первой и второй сборными Греции, командами Сербии, Венгрии и Чехии. Незапланированный сбой произошел в поединке с румынками (2:2). А вот проиграли всем трем сборным, завоевавшим медали. С ролью лидера, в целом, справилась Элина Даниелян, одержавшая 4 победы в девяти партиях, но также потерпевшая столько же поражений. В общую копилку стабильно поставляли очки и две Лилит — Галоян (4,5) и Мкртчян (4). Если бы под стать им сыграли также две Марии — Курсова и Геворгян, обеспечившие команде по 2,5 очка, то результат мог быть повыше. Но, как говорится, чем богаты…