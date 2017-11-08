Гендиректор хоккейного клуба “Сочи” Сергей Воропаев считает, что в этом виде спорта может появиться свой Мхитарян.

По его мнению, активизация работ с армянской диаспорой города позволит выявить одаренных ребят, которые по примеру своего знаменитого соотечественника могут достигнуть небес мирового спорта. “20 процентов зарегистрированного населения Сочи — этнические армяне, и они экономически наибилее активные. Есть перспективные армянские игроки, и мы ведем с ними переговоры. Безусловно, рассчитываем на эффект Генриха Мхитаряна”, — сказал Воропаев агентству РУСАРМИНФО.

При этом он отметил, что исторически у армян с этим видом спорта не сложилось, и предстоит долгая работа для подготовки качественных игроков. А трое армянских игроков: Артем Манукян, Алексей Полодян и Андрей Алтыбармакян, выступающие в молодежной сборной России, подтверждают, что у армян есть потенциал в хоккее.