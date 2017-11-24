В этом году исполняется 20 лет со дня основания Гюмрийского филиала Ереванской государственной консерватории им. Комитаса. В те далекие годы, после катастрофического землетрясения, Гюмри находился в глубоком духовном кризисе и безнадежности.

В атмосфере всеобщей апатии и оцепенения забрезжил маяк надежды: благодаря маэстро Лорису Чкнаворяну родилась идея создания центра искусств, и в 1991 году стартовали беспрецедентное паломничество и сбор пожертвований, организованные для возрождения культурной жизни в разрушенном землетрясением Гюмри. При поддержке Всеобщего армянского благотворительного союза (AGBU) и лично его президента Луиз Симон Манукян, была построена Академия искусств Гюмри, которая сегодня имеет три подразделения: филиалы Ереванской консерватории, театрального и художественного институтов. 1 октября 1997 года состоялось ее торжественное открытие. В создание Академии свой важный вклад внесли и тогдашние ректор ЕГК Армен Смбатян, премьер-министр РА Армен Дарбинян, министр образования и науки РА Левон Мкртчян, губернатор Ширака Арарат Гомцян, завотделом культуры аппарата областной администрации Ширака Асмик Киракосян, проректор ЕГК Степан Сукиасян.

2 декабря в Гюмри будет отмечаться 20-летие основания Гюмрийского филиала Государственной консерватории им.Комитаса. В этот юбилейный год уже были организованы многочисленные мероприятия, концерты, научные конференции, причем не только в Ереване и областях Армении, но и за рубежом — в Австрии, ОАЭ, Словении, Италии, Чехии, Швеции и т.д. Венцом юбилейных мероприятий станет мероприятие 2 декабря, когда на сцене Гюмрийского драматического театра состоится празднование 20-летия основания Гюмрийского филиала ЕГК. В торжестве примут участие делегации вузов-партнеров из более десятка стран, а также все те люди и государственные деятели, кто внес свой вклад в дело создания и становления вуза. Особым гостем праздника станет сам маэстро Лорис Чкнаворян. Праздничная концертная программа обещает быть очень интересной и неординарной. На сцене Гюмрийского драмтеатра выступят ректор ЕГК им. Комитаса Шаэн Шаинян, профессор того же вуза, пианист Армен Бабаханян, ректор Санкт-Петербургской госконсерватории им.Римского-Корсакова Алексей Васильев (виолончель), ректор Венской академии Борис Перрену, ректор Казахстанской национальной академии искусств им. Жургенова Бибигуль Нусипжанова, профессор той же академии, лауреат международных конкурсов Венера Алпысбаева (вокал), проректор Московской консерватории им. Чайковского Константин Зенкин и профессор той же консерватории, лауреат международных конкурсов Родион Замуруев (скрипка), проректор Московской музыкальной академии им. Гнесиных Александр Базиков, проректор Тбилисской консерватории Манана Доиджашвили и многие другие. Также мероприятие поприветствуют российский пианист Владимир Свердлов-Ашкенази — внук известного пианиста Давида Ашкенази, солисты и руководители хора им. Александрова (Вячеслав Уманец, Игорь Раевский, Александр Еловских) и многие другие знаменитые музыканты.