У официального Баку в эти дни масса поводов для приступов психоза. Азербайджанскому руководству, ну, никак не удается склонить международных посредников по карабахскому урегулированию — Россию, США и Францию, к сугубо проазербайджанскому сценарию разрешения азербайджано-арцахского конфликта. Вопреки шантажным и прочим потугам Баку, представители стран-сопредседателей единодушно выступают за исключительно мирное и взаимокомпромиссное урегулирование путем переговоров, отмечая при этом, что скоропалительные решения в данном вопросе неуместны и невозможны. А тут еще во Франции проводят Дни Арцаха, радушно принимая президента Республики Арцах Бако Саакяна.

Глава Арцаха 21 ноября посетил французский город Вилербан и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию Дней Арцаха во Франции.

В своем слове президент Саакян отметил, что Франция для армян — братская страна, а народ Франции — братский народ, добавив, что подобное отношение формировалось в течение веков и подтверждается конкретными примерами.

“Франция стала второй родиной для сотен тысяч армян, здесь были созданы благоприятные условия для их самовыражения, свободной и благополучной жизни. И не случайно армяне Франции дали миру целое созвездие известных личностей, которые обогатили не только армянскую, но и французскую и мировую культуру, науку, спорт и другие сферы”, — подчеркнул Бако Саакян.

Президент Арцаха назвал символичным официальное открытие Дней Арцаха в городе Вилербан, в котором живет большая армянская община и который поддерживает тесные связи с Арцахом. Он выразил признательность автору и организаторам фотовыставки об Арцахе за представление страны в своеобразной манере, добавив, что работы выполнены на столь высоком уровне, что, предоставляя незнакомому человеку возможность ознакомиться с Арцахом, его природой, историей, культурой, людьми и их внутренним миром, пробуждают интерес и желание обязательно посетить республику.

В ходе мероприятия президент Саакян вручил медаль “Благодарность” мэру Вилербана Жан Полю Брету и выразил признательность ему и всем сотрудникам мэрии за проделанную ими работу, отметив ее важность с политической, моральной, правовой, культурной, гуманитарной и других точек зрения. Глава государства выразил уверенность, что двусторонние отношения со временем лишь окрепнут, будут расширяться и углубляться.

В тот же день Бако Саакян посетил город Сен-Шамон, встретился с мэром города, представителями местных властей, председателем Круга дружбы между Францией и Арцахом Франсуа Рошблуаном и представителями армянской общины. Выразив признательность за гостеприимство, Бако Саакян отметил, что в создавшейся теплой атмосфере делегация Арцаха чувствует себя как дома. Народ Франции — искренний друг армянского народа, и Арцах заинтересован в углублении сотрудничества с Францией, ее административными единицами, городами и общинами, подчеркнул он. Деятельность Франсуа Рошблуана президент Саакян назвал образцовым проявлением гуманности, искренней дружбы, принципиальности, преданности общечеловеческим ценностям, высоко оценив его вклад в дело укрепления и расширения отношений между Францией и Арцахом и армяно-французских связей в целом.

Этого пылающая ненавистью ко всему армянскому, а тем более арцахскому “душа” официального Баку вынести не смогла. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев разразился заявлениями о “решительном протесте одной из стран-членов Минской группы ОБСЕ — Франции” и обвинениями в адрес “армянского лобби в странах Евросоюза и государства Армения”, якобы “препятствующих урегулированию” азербайджано-арцахского конфликта. Массированной “атаке” подвергся посол Франции в Азербайджане, которому в азербайджанском МИД попытались, мягко говоря, сделать внушение и “объяснить”, что “посещение Бако Саакяном территории Евросоюза с дипломатическим паспортом Республики Армения грубо нарушает правила Шенгенской визы, что противоречит обязательствам Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ”. Следующим этапом, согласно Гаджиеву, станет “атака” сотрудников посольства Азербайджана на МИД Франции. И это при том, что, как признают в Баку, “несмотря на все это, Франция не приняла никаких мер для предотвращения этого визита”.

Не помогла и “директива”, которую в июле 2015г. под давлением Баку, как передают азербайджанские СМИ, “правительство Франции на уровне МИД и МВД направило местным префектурам и верховным комиссариатам с предупреждением в связи с ограничениями полномочий местных органов самоуправления в сфере международного сотрудничества”, в частности, “запретом на подписание местными органами вопреки международным обязательствам Франции документов о международном сотрудничестве с непризнанными правительством Франции незаконными режимами”. Вопреки озвученным Гаджиевым “ожиданиям о принятии необходимых мер в отношении местных органов”, якобы незаконно подписавших документы с Арцахом, 20 ноября мэры Кашатагского районного центра Бердзор и французского города Альфорвиль подписали декларацию о дружбе.

На церемонии подписания присутствовали президент Республики Арцах Бако Саакян, глава МИД Масис Маилян.В своем слове президент Саакян назвал подписание декларации значительным событием для Арцаха с политической, правовой и моральной точек зрения, расценив это в первую очередь как важную основу для укрепления и развития связей с дружественной страной — Францией.

“Сотрудничество с Францией и ее административными районами — одно из основных направлений нашей внешней политики, и расширение числа и географии городов-побратимов, углубление связей с ними является ключевой составляющей этой политики”, — подчеркнул в своем слове глава государства.

Бако Саакян заметил, что в процессе взаимодействия с городом Альфорвиль было немало знаменательных эпизодов, в частности, визит в Арцах мэра Люка Карвунаса в сентябре 2016г. и многолюдный митинг в Альфорвиле в поддержку Арцаха и против насилия со стороны Азербайджана в дни апрельской войны. “Мы благодарны всем тем, кто рядом с Арцахом, кто борется во имя свободы и равенства, защиты прав и достоинства человека. Это смелое и достойное подражания поведение”, — сказал президент Саакян.

Бако Саакян подчеркнул, что в случае правильной организации работ сотрудничество между Альфорвилем и Бердзором имеет многообещающие перспективы, выразив при этом уверенность, что совместными усилиями удастся реализовать многочисленные программы.

Мэр расположенного всего в 7,6 км от столицы Франции Парижа города Альфорвиль Мишель Джершинович в свою очередь подчеркнул важность подписания декларации о дружбе. “Приветствуя последовательные шаги арцахского населения в создании и развитии свободного и демократического общества, осознавая необходимость содействия налаживанию диалога между народами и окончательного утверждения мира на Южном Кавказе, принимая за основу абсолютную важность закрепленных во Всеобщей декларации прав человека демократических ценностей, подписываем декларацию о дружбе”, — сказал он.

С приветственным словом выступил также мэр Бердзора Артем Сарибекян, выразив надежду, что подписанная при помощи видеочата декларация говорит о больших возможностях современных технологий, однако в рабочей повестке ближайшего будущего значительное место будет уделено налаживанию живого общения, и в качестве первого шага к сближению предложил французскому коллеге посетить Бердзор.

В беседе с корреспондентом “Арцахпресс” Артем Сарибекян сказал: “Наше сотрудничество также будет способствовать обмену опытом и профессиональными навыками, координированию и постоянному содействию программам гуманитарной помощи, проектам реконструкции и развития, где на первом месте находится оказание помощи наиболее нуждающимся слоям населения. Это также даст возможность лучше изучить историческое и культурное наследие друг друга”.

При этом мэр добавил, что ранее Бердзор подписал декларацию о дружбе и с городом Хайленд (Калифорния, США).