На днях постоянная комиссия НС по внешним отношениям обсудила инициативу оппозиционной фракции “Елк” о включении в повестку пленарных заседаний парламента вопроса “О начале процесса денонсации Республикой Армения Договора о Евразийском экономическом союзе”.

Напомним, несколькими днями ранее на эту тему, с подачи, естественно, той же фракции “Елк”, состоялись парламентские слушания, на которых большинство выступавших основательно аргументировали необходимость членства Армении в данном экономическом союзе.

Но, чтобы решить вопрос включения инициативы в повестку пленарных заседаний, он должен был быть обсужден в профильной комиссии. Излишне говорить, что в комиссии сценарий парламентских слушаний повторился — меньшинство пытается навязать большинству (по большому счету — всему населению Армении) свое субъективное мнение, что уже подобно капризу.

Отметим, что за включение вопроса в повестку проголосовали только двое из членов комиссии — депутат от блока “Царукян” (в целом эта фракция против инициативы) Арарат Зурабян и депутат от фракции “Елк” Артак Зейналян. Все остальные депутаты проголосовали против.

Это, однако, не означает, что вопрос в повестку включен не будет. На первом же заседании предстоящей четырехдневки вопрос включения инициативы в повестку будет поставлен на голосование, и с большой долей вероятности можно прогнозировать, что также будет отвергнут. Однако за “Елк” остается право расценить свою инициативу как актуальную, и в этом случае она будет обсуждаться во внеочередном порядке. Благо, Регламент НС подобное развитие событий вполне позволяет.

Не приходится сомневаться, что именно так “Елк” и поступит. Для нашей оппозиции здесь важен не результат, а сам процесс, преследующий одним лишь им ведомые цели.

Впрочем, “Елк” и сам — в процессе своих громогласных заявлений — уже изрядно запутался. Начал озвучивать “самый болезненный” для Армении вопрос — экспорт мандаринов из Грузии. Заметим, что на прилавках этого цитрусового добра полным-полно, да и цена приемлемая — в среднем 300-350 драмов за килограмм. “Елк” утверждает, что в вопросе экспорта возникают непреодолимые проблемы, вызванные членством Армении в ЕАЭС.

Автор данных строк специально проконсультировалась со специалистом, который утверждает: в Армении уже скопилось столько грузинских мандаринов, что хватит и на Новый год, и до марта можно не повышать резко цены. Другое дело, что “Елк” уже лоббирует интересы кое-кого ради повышения цен на оранжевые плоды грузинской земли, пользуясь случаем сделать мишенью членство РА в ЕАЭС. Если это правда, люди фактически одним выстрелом пытаются убить двух зайцев.

При этом “елковцы” дошли до абсурда: с одной стороны, настаивают на обсуждении вопроса выхода Армении из ЕАЭС, с другой — даже не заикаются о выходе из ОДКБ и СНГ. Вот тут наши недальновидные политики начали проявлять осторожность: мол, пока нет альтернативы обеспечения безопасности Армении… Получается, все-таки наличие мандаринов уступает безопасности страны. И на том спасибо. А вообще, не дружащие с элементарной логикой наши политические деятели бегут впереди паровоза, пытаясь вести всю нацию к нешуточным испытаниям.