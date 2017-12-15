Государство Декабрь 15, 2017 | Автор : admin

Благодаря оперативно-розыскной и следственной работе, проведенной сотрудниками СНБ Армении, удалось выяснить, что гражданин США, армянин по национальности Р.К., в сентябре 2017 года создал в соцсети Facebook страницу под фальшивым именем “Martin Avagyan”, где опубликовал материалы для создания группы “Бойцы за справедливость” — с перечнем стратегии, дисциплины, безопасности и секретности для участников этой группы.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении.

В тот же период времени на той же странице распространялись призывы к применению насилия к конкретным должностным и официальным лицам, к осуществлению взрывов, поджогов и прочих акций — с целью создания атмосферы страха.

По предварительным сведениям, Р.К. пытался завербовать граждан и создать преступную группировку, состоящую из армян — граждан Армении и других стран, с целью осуществления конкретных насильственных действий для запугивания населения Армении, создания атмосферы страха, оказания давления на власти Армении. Кроме того, добытыми доказательствами удалось обосновать, что Р.К. пытался прямыми указаниями и предоставлением средств осуществлять теракты на территории Армении.

В ходе расследования уголовного дела, открытого в следственном отделе СНБ Армении, на основании добытых достаточных доказательств, было принято решение о привлечении Р.К. в качестве обвиняемого по ст. 34-223 и 35-217 УК Армении и применении по отношению к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, а также объявления его в розыск.

С учетом того, что обвиняемый является гражданином США, материалы дела переданы прокуратурой Армении органам правопорядка США, с целью предотвращения готовящихся преступлений. СНБ Армении предпринимает мероприятия для выявления его сообщников в Армении.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.