В последние годы началась массовая атака на ТОПы столицы. ТОП — это территория общего пользования. Улицы, тротуары, газоны, дворы многоквартирных домов. Проще говоря — пространство, которым пользуются жители данного села, города, а в крупных городах — квартала, общины.

Но в последнее время эти территории активно приватизируют застройщики, причем явление характерно для всей столицы. Периодически пресса поднимает вопрос, бывают достаточно острые материалы, проводятся даже акции протеста, но ничего не меняется. Вернее, меняется лишь к худшему.

Буквально на днях одна из газет написала о факте вырубки 28 деревьев в административном районе Давидашен Еревана, на месте которых, конечно, должен быть возведен некий очередной торговый или развлекательный объект. Причем деревья были вырублены в сквере, как выяснилось, имевшем собственника. И неважно, кому он принадлежит — главное, что у нас начали продавать даже скверы, которые также относятся к категории территорий общего пользования. Спасибо, что пока кварталами не продают и не подвергают сносу…

Застройка на таких территориях уже порядком надоела горожанам. Что, собственно, происходит в нашем городе? Просто я прошлась по улице Андраника в Юго-Западном массиве столицы (община Малатия-Себастия), где живу больше трех десятков лет.

Владение, использование и распоряжение землей не должно наносить урона окружающей среде, обороне и безопасности страны, не должно нарушать права граждан и иных лиц, их защищенные законом интересы.

Так гласит преамбула “Земельного кодекса Республики Армения”. Принятый в 2001 году, важный документ этот подвергался корректировкам аж 27 раз. И по всей вероятности, в нем будут еще изменения.

В какой мере возведение прямо на газонах различных магазинчиков и иных торговых объектов вредит окружающей среде — ответ на этот вопрос однозначен. Зеленая зона буквально превратилась в некое очередное бесполезное для общественности чье-то недвижимое имущество. Бесполезное для общественности, поскольку в таких объектах, как правило, торговля не кипит.

…Советская власть не успела завершить благоустройство Юго-Западного массива столицы. Это сделали главы общины независимой Армении. Процесс начал блаженной памяти префект Ваан Затикян (памятник которому в знак почитания ныне стоит в скверике, ставшем излюбленном местом детворы и пенсионеров). Его преемники на посту префекта продолжили его дело, определенные сегменты квартала приобрели такой облик, что другие общины просто позавидовали бы. Появились деревья, ухоженные газоны. В нашем квартале даже проводились конкурсы скульпторов, и лучшие творения по сей день украшают скверики.

И застройка шла полным ходом. Но возводились маленькие торговые точки в глубине дворов. Большие же — в таких местах, чтобы не мешали ни прохожим, ни жителям близлежащих

домов. Конечно, нашлись люди, желавшие в удобном для себя месте построить свои гаражи, но жильцы не позволили, и префектура поддержала людей. Перед домом, в котором я живу, прекрасный благоустроенный двор, отвоеванный теми же жильцами. Не позволив ловкачам возвести на детской площадке хоромы для своих авто, они, конечно, сильно поплатились — в лихие 90-е со двора было угнано 6 машин, которые так и не были найдены. Сейчас там до поздней ночи играют дети, двор оборудован всеми удобствами — скамейки, тренажеры, баскетбольная площадка, даже маленькая сценка для детских праздников. Двор был благоустроен самими жильцами, префекты поддержали и помогли, двор даже в общегородском соревновании занимал в свое время первое место, и сейчас там висит табличка “Образцовый двор”.

Все это к тому, что нам очень комфортно жить в своем квартале, достаточно безопасном и уютном. Подавляющее большинство жителей имеют работу, что в наши дни является огромным преимуществом.

Но в последние два-три года что-то изменилось. Началась массовая атака на газоны и вообще территории общего пользования. Приведу пример той же улицы Андраника. Около 70 процентов газонов буквально в считанные месяцы были оккупированы застройщиками. Процесс начался с установки небольших сборных будочек, которые постепенно превратились в капитальные каменные сооружения. Например, за 3-4 дня напротив, доме 79 по улице Андраника выросла стена почти 30 метров в длину. Кое-кто решил, что хватит нам безопасно ходить по тротуару в темное время суток (с улицы просматривался тротуар и наоборот). Возвели эту стену и построили торговую точку. При том, что три уже имелись на газоне. Теперь мы, прохожие по тротуару, полностью отрезаны от улицы, зимой здесь снег таять не будет (благодать в недалеком прошлом), освещения, естественно, нет — после постройки уличное освещение на тротуаре уже недоступно. Естественно, после снегопадов никто чистить тротуары не станет — свидетельством тому прошлогодняя снежная зима, когда машина префектуры проезжала, оставляя л

ишь кирпичный след: мол, “побывали здесь Киса и Ося”. Не говоря о том, что на тротуаре уже сейчас стоят машины застройщиков, будущих хозяев. Нам некуда деваться, кроме как одолевать этот отрезок пути по проезжей части (темно, в близлежащих домах еврорамы, и что творится на тротуаре — не видно и не слышно), как я и поступаю последнее время в темное время суток.

И самое поразительное то, что газоны, которые решено приватизировать, вдруг начинают чахнуть. Удивительно: несколькими метрами выше — розовые кусты, а этот вдруг начинает желтеть, даже деревья сохнут. Пришлось побеседовать с десятком людей, пока выяснила: предназначенные на продажу газоны поливают специальным раствором. Надо же. Теперь и я знаю формулу этого раствора. Такую предприимчивость некоторых чиновников использовать бы на благо общего дела. А ведь не секрет, что далеко не каждый может заполучить участок для развития собственного бизнеса.

Туалеты на тротуарах. На всем протяжении улицы Андраника на тротуарах построены туалеты. Понятно: раз торговый объект, надо ведь позаботиться и об удобствах. Не многие сейчас помнят — было время, когда категорически запрещалось ходить по газонам. То время кануло в Лету, и выяснилось, что можно не только искусственно уничтожить газоны, но и в массовом порядке строить на них туалеты.

Люди, конечно, возмущаются. Но тихо. Они уверены: коль началась массовая атака на тротуары — разрешение дало высшее руководство страны. То ли кто-то пошутил, то ли издевался над своими же избирателями, распространяя такие слухи. А люди поверили. Сколько ни объясняй, что к застройке газонов высшее руководство страны не имеет ни малейшего отношения — не верят, и спрашивают: почему же тогда в самом неположенном месте построили “китайскую стену” — именно так прозвали жильцы 30-метровую стену перед домом 79 по улице Андраника. За два года, заметим, на этом отрезке улицы весь газон уступил место магазинам. Коль мечтать не вредно, люди мечтают, чтобы подобная стена была возведена около дома главы госкомградостроительства, министра территориального управления и развития, и, конечно, мэра… Пусть их жены и дети, без телохранителей, по ночам проходят от остановки до дома по такому вот пути. Люди просто не знают, что ни один префект подобной смелости себе не позволит. Себе дороже.

Кстати, о мэре. Несколько месяцев назад, перед выборами Совета старейшин Еревана, глава городской администрации господин Тарон Маргарян посетил наш двор, общался с избирателями. Префектура с гордостью показывала, какой прекрасный двор имеется в общине. И какая красивая, благоустроенная дорога к нему ведет. А спустя некоторое время именно эта прекрасная дорога превратилась в “китайскую стену”: газоны исчезли, началась их приватизация. Выходит, обманули и мэра…

Самое ужасное, что по Закону “Об органах местного самоуправления” любой префект — царь и бог на вверенной территории. Этот закон, заметим, тоже из числа часто подвергающихся корректировкам, в повестку последней четырехдневки НС были включены аж две поправки сразу. Права и полномочия префектов настолько обширны, что в них просто растворяются обязанности. Единственная ст.33 гласит: “Префект обязан защищать права и интересы жителей общины”. И статья 107, которой запрещается физическим и юридическим лицам на правах собственности предоставлять площади, улицы и т. д. — одним словом, территории общего пользования. Тем же префектам предоставлены обширные права содействовать развитию малого и среднего бизнеса, что наши главы общин — будь то в Ереване или за его пределами, — поняли исключительно как право предоставлять земельные участки под создание или развитие бизнеса. Зачастую — за счет ущемления прав других жителей общин, что вызывает недовольство. Законодатель не мог предполагать, что впоследствии будет возможность применять закон однобоко…

Учитывая то обстоятельство, что префекты, как правило, бывают из числа представителей правящей партии, и неважно, какая партия сегодня у власти — любой префект, мэр, губернатор по долгу службы должен действовать так, чтобы не вызывать недовольства у народа. Тем более, если является членом правящей партии. В какой мере подобными действиями они становятся инициаторами возникновения недовольства правящей партией и в целом государства — свидетельствуют факты, с которыми сталкиваемся буквально каждый Божий день.

Жители столицы хорошо помнят, как в 2012 году активисты боролись против застройки в столичном сквере Маштоца. Дошло до того, что глава государства лично посетил сквер, осмотрел недавно установленные павильоны. Затем высказал мэру Еревана Тарону Маргаряну свои замечания в связи со сквером, призвал мэрию демонтировать павильоны. Вопрос был решен.

А как нам быть? Еще несколько месяцев, и наша просторная улица имени прославленного полководца Андраника изменит свой облик: тротуары полностью будут отрезаны от улицы. Неужели малый и средний бизнес развивается только на газонах?

P.S. Конечно, автору статьи известно, кто необдуманно предоставляет территории общего пользования под застройку, кто распространяет нелепые слухи и настраивает людей против властей. И это весьма печально. А кому принадлежат застройки — не главное. Повторяем, массовая атака на тротуары и газоны носит общегородской характер, во всех столичных общинах есть недовольство. Не пора ли ужесточить закон, решить вопрос раз и навсегда?