Широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня обсуждался в ходе встреч в Афинах министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с президентом Греции Прокописом Павлопулосом и главой МИД Никосом Кодзиасом.

Стороны выразили удовлетворение многоаспектным сотрудничеством двух государств, подчеркнув, что два братских народа связаны друг с другом вековой дружбой и большой взаимной симпатией. Собеседники обменялись мнениями относительно углубления армяно-греческого политического диалога, дальнейшей активизации экономических связей. В контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом глава внешнеполитического ведомства Армении представил расширяющиеся отношения республики с ЕС.

Выступая в здании МИД Греции с лекцией, посвященной внешнеполитической повестке Армении, международным и региональным проблемам, путям их решения, Э.Налбандян отметил, что “Греция — один из наших ключевых партнеров в отношениях Армения — ЕС”.

Напомнив, что 24 ноября Армения подписала с ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, министр подчеркнул, что, будучи активным членом ЕАЭС, Армения развивает отношения и в других интеграционных форматах. “Подписание данного соглашения — не единственный пример сотрудничества Армения-ЕС. За последние 2 года нам удалось продвинуться вперед в различных сферах взаимодействия, в частности, в числе прочих присоединиться к программам COSME, “Творческая Европа”, “Горизонт — 2020”, парафировать Соглашение об общей авиационной зоне и подписать Протокол о взаимопонимании на высоком уровне по расширению Трансъевропейской транспортной сети в направлении Армении. Мы рассчитываем на новые инициативы, одновременно придавая особую важность началу процесса либерализации виз. Ожидаем от наших греческих партнеров содействия по части сотрудничества Армения — ЕС”, — заявил Налбандян.

По его словам, сейчас обсуждаются возможности расширения двусторонних экономических связей между Арменией и Грецией, и в этом плане может быть полезной работа межправительственной комиссии и организация бизнес-форумов.

“В результате присоединения Армении к ЕАЭС появились новые возможности для торговли и инвестиций. Сегодня при помощи Армении можно беспошлинно выйти на 170-миллионый рынок ЕАЭС. Армения имеет льготный режим с ЕС, США, Японией и другими странами”, — отметил министр, при этом выразив надежду на то, что возможности, обусловленные некоторыми политическими событиями, позволят развернуть полноценное экономическое сотрудничество и с соседним Ираном, имеющем 80-миллионый рынок. “В этом плане примечательными могут быть проекты по транспортным и коммуникационным маршрутам Персидский залив — Черное море”, — сказал Налбандян.

Он сообщил, что через 2 дня он отправится в Киев, где Армения возьмет на себя председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Министр заверил, что в период председательства в ОЧЭС Армения приложит все возможные усилия, чтоб эта организация полноценно служила своим целям по стимулированию регионального экономического сотрудничества между государствами-членами ОЧЭС. “Мы уверены, что те, кто злоупотребляют этой платформой для продвижения своих узкополитических целей за счет экономического сотрудничества, выступают не только против целей этой организации, но и не заинтересованы в реальном развитии регионального экономического сотрудничества. А страны, которые верны целям ОЧЭС, как Армения и Греция, должны стремиться к тому, чтобы сохранить исключительно экономический и аполитичный характер данной организации”, — заявил глава МИД РА.

Он также напомнил о том, что две недели назад Армения приняла председательство в Конференции министров иностранных дел МОФ, объединяющей 84 страны-члена организации, в т.ч. Грецию, отметив, что в октябре 2018г. в Ереване состоится саммит организации. “В этих рамках мы намерены организовать деловой форум с участием предпринимателей региона Франкофонии. Я бы хотел обратить внимание греческих деловых кругов на это мероприятие”, — заключил министр.

Коснувшись проблемы Арцаха, Э.Налбандян заметил, что урегулирование азербайджано-арцахского конфликта входит в число важнейших приоритетов внешней политики Армении. По его словам, состоявшаяся 6 декабря в рамках СМИД ОБСЕ в Вене его более чем 4-часовая встреча с азербайджанским коллегой в целом прошла в положительной атмосфере. Он напомнил при этом, что сразу после встречи указал на необходимость проследить дальнейшие развития, ибо после встречи президентов Армении и Азербайджана в октябре в Женеве, которая в целом также прошла в положительной атмосфере, Баку возвратился к озвучиванию традиционных обвинений и милитаристской риторике. Министр напомнил также, что в Вене руководители делегаций стран-сопредседателей МГ ОБСЕ приняли совместное заявление, в котором в очередной раз подтвердили, что в основе урегулирования лежат три принципа международного права — неприменения силы или угрозы ее применения, территориальной целостности и права народов на самоопределение, представляющие вкупе с другими элементами единое целое.

Армения была готова присоединиться к заявлению, однако Азербайджан отказался, и это неоднократно повторялось в рамках СМИД ОБСЕ.

Поведение Азербайджана, отказывающегося от выполнения достигнутых договоренностей, серьезнейшим образом ставит под сомнение момент доверия в отношении Баку, как стороны переговоров, подчеркнул глава МИД Армении. Он напомнил, что на состоявшемся после почти 4-летнего перерыва армяно-азербайджанском саммите в Женеве стало возможно принять совместное заявление, в котором говорилось о необходимости предпринять дополнительные шаги для ослабления напряженности на линии соприкосновения. Об этих шагах говорилось и в заявлениях, сделанных на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016г., но Азербайджан их постоянно отклонял. “Как можно ослабить напряженность, если Баку отказывается подтверждать обязательство, взятое на себя в рамках соглашений о прекращении огня 1994-1995гг.? Как можно ослабить напряженность, если Азербайджан отказывается от создания механизмов расследования нарушений режима прекращения огня?” — вопросил Э.Налбандян. Он напомнил, что после саммита в Париже в 2014г. Баку вновь заявил о том, что осуществление мер по укреплению доверия станет возможным лишь после урегулирования конфликта. Однако после урегулирования такого большого спроса на меры по укреплению доверия и не будет, заметил министр.

Он также напомнил о том, что сопредседатели подтвердили свое обязательство по продолжению посреднической миссии вокруг взаимных уступок по представленным сторонам рабочим предложениям. “Ключевым в этих предложениях является пакетное решение, включающее решение будущего окончательного статуса Нагорного Карабаха посредством волеизъявления народа Арцаха, имеющего обязательную юридическую силу.

Хочу еще раз подтвердить приверженность Армении исключительно к мирному урегулированию конфликта, на основе предложений сопредседателей. Переговорный процесс не имеет иной альтернативы. Очевидно то, что было предложено сопредседателями и что поддерживается Арменией, отрицается Азербайджаном, и именно это является основным препятствием на пути прогресса мирного процесса”, — сказал Налбандян.

Он сообщил, что по инициативе сопредседателей достигнута договоренность об организации в январе 2018г. встречи между главами МИД Армении и Азербайджана.

“Как всегда мы идем на такие встречи с конструктивным настроением. Если Баку будет следовать призывам сопредседателей, выполнять достигнутые ранее договоренности, а также подтвердит свою приверженность предложенным сопредседателями принципам по урегулированию конфликта и конструктивно вовлечется в процесс переговоров, то можно будет идти вперед по пути мирного процесса и изменению статуса-кво”, — сказал глава МИД РА.

Коснувшись темы отношений Армении и Турции, Э.Налбандян заявил, что весну 2018г. Армения встретит без армяно-турецких протоколов. “Как известно, процесс нормализации отношений с Турцией стартовал по инициативе президента Армении Сержа Саргсяна, который привел к подписанию Цюрихских протоколов в 2009 году. Тем не менее, эти документы до сих пор не ратифицированы, поскольку Турция выдвинула беспочвенные предусловия, которые противоречат букве и духу протоколов. Данные протоколы не могут вечно оставаться с заложниках, и по этой причине президент Армении заявил в сентябре с трибуны Генассамблеи ООН о том, что Армения объявит их ничтожными, и мы встретим весну 2018 года без этих протоколов”, — отметил глава МИД РА.

Э.Налбандян напомнил, что Международный день памяти жертв преступления геноцида, отмечаемый 9 декабря, в 2018г. приобретет особое значение, поскольку он совпадет с 70-летием принятия Конвенции “О предупреждении преступления геноцида и наказании за него”. Однако по сей день мир не освободился от этого “отвратительного бедствия”. “Чрезвычайно важно удвоить международные усилия в направлении укрепления повестки по предупреждению. И то, что мы сегодня видим, в частности, на Ближнем Востоке, четко свидетельствует об актуальности Конвенции”, — сказал министр.

Моральный долг народов, прошедших через ужасы геноцида, — быть на передовой по части международных усилий, направленных на предотвращение геноцидов и преступлений против человечности, подчеркнул он, приведя недавно сказанные слова заместителя генсекретаря ООН Майкла Моллера: “Армения взяла на себя ведущую роль в деле защиты важности Конвенции ООН от 1948г. “О предупреждении преступления геноцида и наказании за него”. В связи с тем, что международный день памяти жертв преступления геноцида совпадет с 70-летием принятия Конвенции “О предупреждении преступления геноцида и наказании за него”, Ереван готовится к проведению третьего Глобального форума “Против преступления геноцида”.