Спорт Декабрь 15, 2017 | Автор : admin

По утверждению зарубежных СМИ, английский “Манчестер Юнайтед” и итальянский “Интер” начали активные консультации по обмену игроками. Планируется, что из Манчестера в Милан проследует Генрих Мхитарян, а в обратном направлении португальский полузащитник Жоау Мариу.

В случае успешного завершения переговоров обмен состоится во время зимнего трансферного окна, в крайнем случае — по завершении сезона 2017/18. То есть, крайним сроком переезда Мхитаряна в Италию считается конец мая. При этом, не исключено, что игроки сначала будут арендованы, а через полгода заключат полноценные контракты с новыми клубами. Corriere dello sport отмечает, что Мхитарян всерьез заинтересовал “Интер”, руководство которого не смущает трансферная стоимость армянского хавбека, оцененного в 35 млн евро.

Напомним, что с начала сезона Мхитарян, впав в немилость к главному тренеру манчестерцев Жозе Моуринью, потерял место в основном составе английского клуба. В нынешнем сезоне Генрих провел за “красных дьяволов” 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и выдал 5 голевых передач. На счету Жоау Мариу 11 игр за миланцев и 3 результативные передачи.