Федерация спортивных журналистов Армении провела традиционный опрос по определению “десятки лучших спортсменов страны уходящего года”. По его итогам, первое место за явным преимуществом занял трехкратный чемпион мира гюмриец Артур Алексанян.

Десятку лучших составили спортсмены, достижения которых в этом году приведены в скобках. Отмечены также баллы, полученные ими по результатам опроса.

Артур Алексанян (чемпион мира по греко-римской борьбе, 200 очков)

Максим Манукян (чемпион мира по греко-римской борьбе, 188 очков)

Левон Аронян (обладатель Кубка мира по шахматам, 168 очков)

Симон Мартиросян (чемпион Европы по тяжелой атлетике, победитель молодежных первенств мира и Европы, чемпион Всемирной универсиады, 145 очков)

Оганес Бачков (чемпион Европы по боксу, бронзовый призер чемпионата мира, 108 очков)

Гор Минасян (победитель Всемирной универсиады по тяжелой атлетике, вице-чемпион Европы, 99 очков)

Тигран Киракосян (чемпион мира и Европы по самбо, 90 очков)

Сергей Микаелян (бронзовый призер Всемирной универсиады по лыжному спорту, 61 очко)

Артур Товмасян (победитель упражнения на кольцах по спортивной гимнастике на соревнованиях этапа Кубка мира и Всемирной универсиады, 44 очка)

Андраник Карапетян (вице-чемпион Всемирной универсиады по тяжелой атлетике, чемпион Европы среди спортсменов до 23 лет, 42 очка).

Аналогичный опрос проводит и Министерство спорта и по делам молодежи, итоги которого будут подведены 25 декабря.