Спорт Январь 26, 2018 | Автор : admin

На проходящем в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию свое выступление завершил представитель Армении Славик Айрапетян, занявший 15 место по итогам короткой и произвольной программ. В короткой программе Айрапетян занял 14-е место, а в произвольной — 16-е.

Титул чемпиона завоевал испапец Хавьер Эрнандес. Представляющая Армению танцевальная пара Тина Карапетян — Симон Сенекал, занявшая в короткой программе 20-е место среди 30 участников, по итогам чемпионата заняла предпоследнее, 19-е место.

Чемпионами Европы с мировым рекордом (203.16) стали французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.