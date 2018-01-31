По соседству с монастырским комплексом Ахпат появится Музей Саят-Новы. Мэр Алаверды уже заявил о готовности предоставить территорию под новый очаг культуры. Уже дано распоряжение соответствующему управлению Министерства культуры Армении. Эту информацию сообщил в минувший понедельник на летучке министр культуры Армен Амирян.

В повестке переговоров министерства и мэрии Еревана также находится и вопрос территории под Музей фотографии им. Ара Гюлера.

— Для Музея фотографии у нас будет обширная территория (порядка 600 кв. м) в одном из интереснейших мест города. У нас уже есть и определенные представления о будущей экспозиции.

По всей видимости, нашел свое решение и вопрос с долгожданным музеем Лусине Закарян. Уже обсуждается формат его работы и экспозиция. Музей великой армянской певицы планируется отрыть летом — 1 июня, в день ее рождения. а Культурная столица СНГ-2018 — город Горис обогатится новым Домом-музеем Серо Ханзадяна. Решение этого вопроса А.Амирян также поручил соответствующему управлению Минкульта.

2018 культурный год обещает быть “перегруженным” важными мероприятиями.

“У нас будет перегруженный год, но уверен, что благодаря скоординированной и целенаправленной работе мы сможем полностью реализовать все поставленные перед нами задачи”, — заявил Армен Амирян и дал ряд соответствующих распоряжений.

Первое касалось программы волонтеров-информаторов, распространяющих сведения об учреждениях, находящихся в ведении Министерства культуры Армении. В программу должны быть вовлечены молодые, с приятной внешностью юноши и девушки, знающие иностранные языки. Они будут раздавать прохожим буклеты, посвященные нашим музеям. Особо будет проработан и вопрос их униформы. Прорабатывался и вопрос организации выставок под открытым небом в разных частях города. По словам Армена Амиряна, благодаря таким мероприятиям министерство получит возможность передачи информации широким слоям общественности, что послужит стимулом для посещения музеев и других очагов культуры. И тут, конечно же, опять-таки активная роль отводится волонтерам-информаторам.

Еще два важных события 2018 года — культурные программы Франкофонии и концерт Объединенного армянского хора, который состоится 24 апреля.

— В этом году, в годовщину Геноцида армян состоится концерт Объединенного хора, в котором примут участие порядка 200 вокалистов. Хором будут дирижировать все руководители армянских хоровых коллективов. О заказе двух новых произведений мы уже побеседовали с Тиграном Мансуряном и Робертом Амирханяном. Постановочная часть театрализованного концерта, который пройдет в Спортивно-концертном комплексе им.Демирчяна, поручена Жирайру Дадасяну.

Министр также сообщил, что недавно достигнута договоренность с “Ташир Стрит” о проведении на территории его торговых центров нескольких показов. Первая экспозиция будет посвящена национальным музыкальным инструментам, а следующие — армянскому оружию, мебели и домашней утвари и т.д. Говорилось и о Фестивале танца, который планируется провести в первой половине июля. Мы уже сообщали, что договоренность об этом была достигнута в ходе лос-анджелесской встречи 10 января министра культуры РА Армена Амиряна с руководителями ряда местных армянских танцевальных коллективов. А недавно эту тему Амирян обсудил уже с представителями сферы танцевального искусства Армении. Фестиваль под названием “Кочари” в Хор-Вирапе должен быть организован так, чтобы через два года он уже не нуждался бы в господдержке и смог существовать самостоятельно.

“Шесть танцевальных коллективов Лос-Анджелеса изъявили желание участвовать в фестивале. В беседе с министром диаспоры Армении Грануш Акопян выяснилось, что и вверенное ей ведомство инициировало подобный фестиваль. Уже получены пожелания о предварительном участии коллективов из России и Ближнего Востока. Фестиваль организуем вместе и уже должны обсудить объем и дальнейшие планы. Моему советнику Арсену Григоряну поручено подготовить пакет информации о действующих в регионах наших танцевальных коллективах. Пакет отправим в Лос-Анджелес, и на его основе каждый из американских коллективов возьмет спонсорство над той или иной армянской группой”, — сообщил министр культуры.