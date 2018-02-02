Нападающий национальной сборной Армении по футболу Артур Саркисов успешно восстанавливается от тяжелой травмы и постепенно набирает форму. Об этом форвард рассказал пресс-службе своего клуба — красноярского “Енисея”, проводящего сбор в Турции.

“Все идет по плану. Уже бегаем, делаем ускорения, работаем с мячом. Так что, думаю, на следующих сборах буду уже потихонечку подключаться к общей группе. Главная сложность в психологическом плане — приходится тренироваться отдельно. Трудно быть отдельно от команды. На данный момент оцениваю свою готовность на 70 процентов. Хотелось бы в дальнейшем начать работу с мячом. В команде царит хорошая рабочая атмосфера. Жду хорошего футбола, командных побед и решения задач”, — отметил 31-летний футболист, который из-за разрыва крестообразных связок оказался в лазарете с 10 сентября прошлого года. Аналогичную травму получили и два его одноклубника — Петр Тен и Константин Гарбуз. Саркисов был прооперирован 21 сентября.

Добавим, что после первого круга его команда возглавляет турнирную таблицу первенства России в первой лиге и претендует на выход в премьер-лигу.