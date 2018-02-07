Генрих Мхитарян добился уникального достижения в своем втором матче за лондонский “Арсенал”, став соавтором трех голов.

В игре 26 тура английской премьер-лиги с “Эвертоном” армянский полузащитник способствовал хет-трику валлийца Аарона Рэмси, которому ассистировал на 6 и 74 минутах. А на 38 минуте с его передачи отличился ганский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, недавно перешедший из дортмундской “Боруссии”, в которой также играл с Генрихом. “Арсенал” победил со счетом 5:1, а Мхитарян стал первым игроком “канониров” с 2013 года, которому удалось сделать как минимум три результативные передачи в матче АПЛ. В мае 2013 года испанец Санти Касорла отличился четырьмя ассистами в игре с “Уиганом”. Таким образом, наш футболист довел до восьми количество своих голевых передач в текущем сезоне, включая 5, сделанных за время выступления в “Манчестер Юнайтеде”.

“Я безмерно счастлив, это заслуженная победа. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы выиграть следующую игру и набрать больше очков. Мы играли в атакующий футбол, но второй тайм был немного сложным. Мне нравится игра “Арсенала”. Постараюсь показывать свой лучший футбол”, — заявил после встречи Мхитарян.

Между тем, наставник “канониров” Арсен Венгер не спешит расточать комплименты: “Рано о чем-то говорить, но мне кажется, что у Мхитаряна и Обамеянга есть все качества для того, чтобы влиться в игру, которую мы хотим показывать. Это быстрые игроки, они резко двигаются и подвижны с мячом. Это хорошие и позитивные признаки”.

Следующую игру “Арсенал” проведет 10 февраля с “Тоттенхэмом”, пока же команда с 45 очками идет на 6 месте в чемпионате Англии.