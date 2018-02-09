Главный футбольный трофей планеты — Кубок мира ФИФА был доставлен в Ереван. К сожалению, не для розыгрыша почетного трофея, а только в рамках мирового турне, проводимого в преддверии чемпионата мира 2018 года в России. Официально, самый узнаваемый спортивный приз демонстрировался в нашей стране впервые, однако в действительности в Армении он оказался во второй раз.

Еще в 1999 году кубок привезли французы, ставшие чемпионами мира за год до этого. Произошло это накануне отборочного матча “Евро-2000” между сборными Армении и Франции, но тогда это не афишировалось. Сейчас же все было легитимно.

Демонстрация состоялась в здании Национального академического театра оперы и балета. Примечательно, что представил Кубок чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристиан Карамбе, приветствовавший собравшихся на армянском языке. “Добрый полдень, Ереван”, — произнес по-армянски чемпион, родившийся, кстати, в Новой Каледонии. А далее перешел на более привичный французский: “Я рад представлять Кубок мира здесь. 20 лет назад я вместе со своими партнерами по сборной Франции держал его над головой. Вы помните, что в той команде были два армянина — Ален Богосян и Юрий Джоркаефф. Поэтому я с гордостью представляю этот приз в Армении. Может, он воодушевит капитана сборной Армении Генриха Мхитаряна и его товарищей и вселит в них уверенность перед очередным отборочным турниром чемпионата мира”.

После часовой открытой демонстрации Кубка он был представлен президенту РА Сержу Саргсяну, принявшему приз из рук Карамбе. А представитель ФИФА Лукас Рахов от имени представляемой им организации подарил руководителю страны маленькую копию кубка. Посол же Бразилии в Армении Ажемар де Мендоса Санктос преподнес С. Саргсяну футболку с автографом Пеле.

Золотой кубок, весом 6,175 кг был доставлен в Армению из Ашхабада и далее отправился в Тбилиси. Всего он будет продемонстрирован в 91 городе 50 стран, в 24 из которых — впервые.