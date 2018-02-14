Обоюдная решимость придать новое качество развитию дружественных взаимоотношений между Арменией и Болгарией, готовность еще более углублять и активизировать экономическое сотрудничество, всемерно способствовать укреплению гуманитарных связей — таков был лейтмотив состоявшегося 12-13 февраля государственного визита в Армению Президента Болгарии Румена Радева с супругой.

Главы двух государств тепло приветствовали друг друга в резиденции Президента Армении, выразив удовлетворение по поводу нынешнего состояния двусторонних армяно-болгарских отношений, и, одновременно, посетовав на долгий перерыв после предыдущей встречи на высшем уровне.

“Хотя прошло почти десять лет после моего официального визита в Болгарию, я вспоминаю тот визит с удовольствием, потому что он был полон теплоты, полон многочисленных дружественных проявлений. Хочу с удовлетворением констатировать, господин Президент, что за эти 25 лет у нас есть серьезные достижения. И хотя мы не полностью использовали существующий между нашими двумя странами потенциал, но эти достижения закономерны. Закономерны, потому что наши отношения базируются на хорошей исторической дружбе”, — сказал Серж Саргсян, и, пользуясь поводом встречи, поздравил Болгарию с председательством в Совете Европейского союза.

Президент Болгарии, в свою очередь, выразил благодарность Президенту Сержу Саргсяну за приглашение посетить Армению, подчеркнув, что принял это приглашение с большой радостью. “Взаимоотношения между нашими двумя странами не просто дружественные. Они, действительно, дружеские в историческом плане. Как Вы сказали, у наших двух народов есть много общего в вопросе их исторической судьбы, и они испытывают друг к другу уважение и любовь. Мы даже обязаны нашим народам, потому что они ожидают от нас более динамичных взаимоотношений. Вашим приглашением и этим визитом мы в действительности заполняем упущение, учитывая, что десять лет не было такого визита. А это наилучшая предпосылка, чтобы развивались наши взаимоотношения во всех сферах”, — сказал он.

Президенты Армении и Болгарии побеседовали в формате “тет-а-тет”, после чего провели переговоры на высшем уровне с участием официальных делегаций.

“Наша беседа с Президентом Радевым прошла в теплой атмосфере. Мы провели содержательное обсуждение повестки двустороннего сотрудничества, коснулись ряда международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Мы подтвердили обоюдную приверженность укреплению отношений и договорились приложить дополнительные усилия, чтобы придать новую динамику двусторонним армяно-болгарским и многосторонним отношениям”, — с удовлетворением констатировал Серж Саргсян, выступая перед СМИ с заявлением по итогам переговоров. Он подчеркнул, что подписанные в ходе визита документы дополнят богатое договорно-правовое поле, включающее более 50 соглашений.

Серж Саргсян поздравил своего коллегу с принятием Болгарией председательства в Совете Европейского союза, отметив большие перспективы углубления взаимодействия, учитывая, что ЕС — один из важнейших партнеров Армении. “Я выразил надежду, что председательство Болгарии в Совете ЕС, наряду с другими вопросами, зафиксирует прогресс также в вопросе начала диалога о либерализации визового режима с Арменией”, — сказал Серж Саргсян.

Говоря о цели нынешнего визита в своем заявлении для СМИ, Президент Болгарии Румен Радев подчеркнул, что она не только в том, чтобы активизировать находящиеся на высоком уровне политические контакты, но также для обсуждения развития сотрудничества во всех сферах, представляющих интерес. “Мы с Президентом Саргсяном обсудили двусторонние отношения, выразили удовлетворение по поводу устойчивости наших экономических отношений в течение последних десяти лет, но в то же время мы считаем, что товарооборот неудовлетворителен. Мы можем довести его до более высокого уровня и еще больше расширить сферы”, — сказал Президент Радев.

При обсуждении вопросов экономического блока, президенты с удовлетворением констатировали ощутимый рост показателей двустороннего товарооборота, одновременно подчеркнув, что потенциал намного больше. Среди наиболее перспективных в плане развития отраслей рассмотрены сельское хозяйство, туризм, а также сфера коммуникаций. В частности, речь шла об использовании коридора Персидский залив — Черное Море для развития взаимодействия. Президент Саргсян выдвинул идею, поддержанную его болгарским коллегой, организовать встречу министров транспорта всех заинтересованных в этом вопросе стран.

Отмечен рост интереса болгарских предпринимателей к расширению экономических возможностей Армении, учитывая членство страны в ЕАЭС, а также создающиеся в Армении свободные экономические зоны. Обсуждены также аспекты сотрудничества по линии Армения-ЕС. “Мы приветствуем подписанное Арменией с ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, потому что это дает большую возможность, чтобы между экономиками наших двух государств еще больше развивались экономические отношения и взаимовыгодное взаимодействие”, — заявил в этой связи Румен Радев.

Главы Армении и Болгарии также высоко оценили тесное сотрудничество двух стран на международных площадках и выразили заинтересованность продолжать взаимодействие в том же духе.

Обсуждались также актуальные международные и региональные темы, в частности, проблема Нагорного Карабаха, которая, по словам Румена Радева, важна не только для Армении, но и для всего региона. Президент Саргсян в этой связи отметил: “Для нас чрезвычайно важна поддержка нашими партнерами процесса, который протекает в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что созвучно также с общей позицией ЕС. Мы считаем важным, что рамочное соглашение РА-ЕС закрепляет полноценную поддержку ЕС деятельности сопредседателей Минской группы и предлагаемых ими принципов урегулирования”.

Обсуждались также вопросы гуманитарного сотрудничества, расширения культурных связей и поощрения контактов и новых идей сотрудничества.

Президент Болгарии тепло высказался об армянской общине Болгарии, которая не только сохранила свою национальную самобытность, но также довольно хорошо и эффективно интегрирована в общество Болгарии, представлена в культурной и научной жизни. “Это живой мост между двумя нашими государствами, который мы должны укреплять” — подчеркнул Румен Радев.

Президент Серж Саргсян пригласил Президента Болгарии принять участие в предстоящем ереванском саммите Франкофонии, а также сообщил, что с большой радостью принял приглашение Президента Румена Радева посетить дружественную Болгарию.