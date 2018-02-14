Президент Республики Болгария Румен Радев с супругой 13 февраля посетили Ереванский коньячный завод.

Здесь они осмотрели музей “Арарат”, где ознакомились с историей армянского коньяка. Румен Радев остановился у Бочки Мира, которую основали в 2001 году в честь визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В Бочке подвергается старению спирт 1994 года — года установления перемирия, и Бочку назвали в честь Мира, поскольку планируется открыть ее тогда, когда карабахский конфликт будет урегулирован.

В Книге почетных посетителей Румен Радев записал: “Желаю, чтобы Бочка Мира была открыта как можно скорее”. Ему преподнесли коньяк 30-летней выдержки “Эребуни”.