Президент Серж Саргсян 19 февраля принял прибывшего в Ереван рабочим визитом директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Президент Республики приветствовал гостя и подчеркнул важность тесного сотрудничества между специальными службами двух стран — стратегических союзников. Он отметил, что в быстро меняющемся современном мире возникают как новые возможности, так и новые угрозы, и в обоих случаях, по убеждению Президента, необходимы обмен опытом, оценка ситуации, постоянное активное взаимодействие между специальными службами, что поможет быстрее и эффективнее противодействовать угрозам.

Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что армяно-российские союзнические отношения динамично развиваются и отличаются активным сотрудничеством высокого уровня во всех сферах: политической, экономической, стратегической и военно-технической, гуманитарной, а также в рамках международных организаций и во внешнеполитической деятельности.

Президент выразил надежду, что визит Сергея Нарышкина придаст новый импульс еще большему укреплению сотрудничества с армянскими коллегами в профессиональной сфере.

Директор Службы внешней разведки РФ выразил благодарность Президенту за прием и подчеркнул, что армяно-российские союзнические отношения предполагают тесные связи и партнерские отношения на всех уровнях, в том числе, между специальными службами. Сергей Нарышкин заверил, что со Службой национальной безопасности Армении сотрудничество руководимой им службы находится на должном уровне, и во время встречи представил по отдельным направлениям текущее сотрудничество между двумя структурами и планы на будущее.