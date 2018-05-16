Меружан Саргсян стал бронзовым призером розыгрыша Кубка Европы по дзюдо среди молодежи.

В очередном турнире этой серии, прошедшем в литовском Каунасе, наш спортсмен финишировал на третьем месте в весовой категории до 66 кг. Он победил в четырех из пяти проведенных там поединков. В сопровождении старшего тренера молодежной сборной Ованнеса Давтяна на татами вышли также Гор Овсепян (60 кг) и Арман Аванесян (90 кг), которые призовых притязаний не проявили. По окончании турнира армянские дзюдоисты приняли участие в трехдневном международном лагере.