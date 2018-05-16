Две золотые и одна бронзовая медаль — отнюдь небеспрецедентное достижение в истории национальной сборной Армении по греко-римской борьбе. Бывали и более крутые успехи. Но это первый большой успех наших борцов после введения новых правил в начале нынешнего сезона. И это автоматически настраивает на покорение новых вершин во время олимпийских игр 2020 года. А что думает по этому поводу главный тренер сборной, олимпийский чемпион Левон Джулфалакян?

— Хотя результат выступления наших борцов настолько красноречив, что комментарии кажутся излишними, но все же для начала хотелось бы услышать вашу оценку.

— Не стану скромничать — наша сборная действительно выступила отлично. Мы заявили спортсменов в семи из 10 весовых категорий, однако в медальном зачете заняли 4 место, что реально является серьезным успехом. Отрадно, что без побед не остались и четверо ребят, не удостоившихся медалей. При этом, Армен Меликян (60 кг) и Славик Галстян (63 кг) впервые участвовали в столь серьезном турнире и явно испытывали недостаток опыта. Хотя они не продвинулись далеко по турнирной сетке, но я удовлетворен их настроем и уверенностью в своих силах. Конечно, у них есть определенные недостатки, над которыми предстоит работать, но для меня важнее всего, что им не занимать желания бороться и достичь намеченной цели. Я считаю их очень перспективными спортсменами, которые при поддержании взятого темпа и правильной работе безусловно достигнут успеха. Что касается Максима Манукяна и Артура Алексаняна, то комментарии тут действительно излишни. И не только потому, что победителей не судят. Ведь они не просто стали чемпионами Европы, а сделали это безукоризненно. Тот же Алексанян победил всех соперников с общим счетом 34:0, а Манукян уступил соперникам всего 2 очка. Оба проявили отменную техническую подготовку. Отрадно также, что Карен Асланян впервые стал призером европейского первенства среди взрослых. У него есть все предпосылки, чтобы выйти на более высокий уровень, но для этого нужно продолжать упорно трудиться. У него уже очевиден прогресс, однако я имею определенные замечания по поводу поединков, в которых он проиграл. Убежден, что если он продолжит в том же духе, то новые достижения не заставят себя ждать.

Мы ожидали увидеть на пьедестале и Артура Шагиняна, но он столкнулся с непрофессиональным судейством, которые, казалось, настроены против него. После победы в стартовом поединке наш борец во втором круге встретился с российским спортсменом и был грубо засужен. История почти с точностью повторилась и в поединке Шагиняна с немцем за 3 место. Артур хорошо подготовился к этому чемпионату и был достоин награды.

Единственный, кем я откровенно разочарован — Карапет Чалян. От него ожидал большего, но он чрезвычайно неудачно провел четвертьфинальный поединок со шведским борцом. Он просто не имел права проигрывать сопернику такого уровня.

— А чем объясняется это поражение?

— Сложно сказать, поскольку после чемпионата Европы 2016 года на официальных международных соревнованиях его постоянно преследуют неудачи. Карапет безусловно талантливый, трудолюбивый и целенаправленный борец, но ему нужно срочно обогатить технический арсенал и много поработать над улучшением некоторых качеств. В любом случае, в весовой категории до 77 кг серьезно готовится также Арсен Джулфалакян. Думаю, на чемпионате мира у нас будут определенные изменения в составе, а в каком объеме — пока рано говорить.

— Максим Манукян победил в неолимпийской весовой категории. Намечаете ли перевести его в другую категорию и, вообще, как оцениваете его олимпийские перспективы?

— Действительно, он выступил в категории до 82 кг, которая не является олимпийской. Это, конечно, важный и актуальный вопрос, поскольку Манукян — высококлассный борец, на которого мы очень рассчитываем. Его дальнейшее выступление в этой весовой категории просто бессмысленно, поэтому переход неизбежен. Он должен подняться в категорию до 87 кг, но произойдет это уже со следующего сезона.

— Продолжает ли серебряный призер последней олимпиады Мигран Арутюнян числиться членом сборной Армении?

— Мигран держится обособленно, не проявляет интереса к тренировкам сборной. Пока он не предпринимает шагов к возвращению в команду. Так что, в данный момент я не могу ответить на этот вопрос, так как сложно оценить перспективы спортсмена, если он не участвует в тренировках и сборах. Но, однозначно, он талантливый, быстрый, ловкий и сильный борец.

— На этом чемпионате наша страна не была представлена в весовых категориях до 55, 72 и 130 кг. В них у нас нет борцов надлежащего уровня?

— Вопрос не стоит ребром. Спортсмены есть, но они не были готовы к участию в этом первенстве. Я счел нецелесообразным брать на чемпионат Европы борцов, которые в ходе подготовки не проявили себя в международных турнирах. В этих весовых категориях у нас есть молодые перспективные ребята, которым необходимо набраться опыта и повысить мастерство. Работы в этом направлении ведутся.

— Ваш коллега по сборной борьбы вольного стиля Абетнак Кургинян сетует на недостаточно эффективную работу спортшкол, которые, по его словам, не обеспечивают национальную команду необходимым резервом. Насколько актуален этот вопрос в вашем виде спорта?

— Конечно, пополнение сборной напрямую зависит от качества работы на местах. Но я считаю, что спортшколы должны обеспечить 70 процентов подготовки спортсмена, а остальное должны дополнить тренеры сборной. Думаю, проблема резерва в нашей стране сейчас остра в большинстве видов спорта. Это обусловлено целым комплексом проблем, которые напрямую сказываются на результатах сборных команд. Например, с ограниченным выбором при определении состава. Тренер должен иметь возможность выбырать из близких по качествам спортсменов и доверять участие в важнейших соревнованиях наиболее подготовленным. Тогда и критерии для анализа будут более объективными. Скоро мы начнем подготовку к октябрьскому чемпионату мира, в рамках которого планируем провести 5 сборов в Армении, России и Беларуси, а также выступить в международных турнирах. Думаю, по их окончании смогу более детально ответить на многие вопросы.