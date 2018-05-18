Вот уже в третий раз Молодежный театральный форум стран Содружества, Балтии и Грузии проводит смотр творческих работ представителей всех театральных профессий. На этот раз площадкой для проведения этого масштабного и перспективного проекта стал Ереван. Форум открылся 15 мая и продлится неделю. В Форуме принимают участие театральные деятели Армении, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы, Беларуси, Литвы, Латвии, Грузии и Украины.

Организаторами проекта выступают Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств, Союз театральных деятелей Армении и Министерство культуры Армении.

Первый Молодежный театральный форум стран Содружества, Балтии и Грузии прошел в 2012 году в Кишиневе, а второй — в 2015 году в Минске. Цель форума — всемерное содействие развитию и укреплению творческих контактов молодых деятелей театра стран СНГ, Балтии и Грузии — режиссеров, драматургов, сценографов, театральных критиков, что станет стимулом для тесного сотрудничества и формирования единой молодежной театральной площадки.

Программа Форума состоит из двух частей. В первой части для его участников свои мастер-классы, лаборатории и воркшопы проведут выдающиеся театральные деятели. Руководить мастер-классами для молодых сценографов будет российский театральный художник Юрий Хариков. В мастерской молодых режиссеров и семинаров драматургов занятия проведет театральный режиссер, художественный руководитель Центра имени В.Мейерхольда Виктор Рыжаков, а “круглые столы” для молодых критиков — театральные обозреватели Мария Хализева и Алла Шендерова.

Вторая часть форума представляет собой конкурс спектаклей молодых режиссеров. В программе от каждой страны будет представлен один спектакль, поставленный в течение предыдущих 2 лет и отобранный экспертным советом. Всего будет показано 10 спектаклей и два внеконкурсных показа — постановки в рамках вечера современного танца. В жюри входят Народный артист России Игорь Ясулович, театральный критик Елена Дьякова (Россия), композитор, режиссер Артем Ким (Узбекистан), актер театра и кино Александр Феклистов (Россия), театровед Сона Мелоян (Армения). Председатель жюри — режиссер, музыкант, актер театра и кино, художественный руководитель театра “Центр режиссуры и драматургии”, основатель Студии SounDrama Владимир Панков (Россия).

Лучший спектакль, отобранный жюри, получит право участвовать в Международном театральном фестивале им. А.П.Чехова в Москве. А это, как мы все понимаем, и серьезное признание, и внимание, и успех…

На пресс-конференции, состоявшейся 15 мая в конференц-зале информационного агентства Арменпресс, председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян подчеркнул уникальность форума, в котором участвуют театральные актеры, режиссеры, драматурги, критики, сценографы.

— Важность и уникальность форума в том, что он объединяет молодежь бывшего Советского союза. То есть в какой-то степени наша совместная история получает интересное продолжение.

Генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова, президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин, в свою очередь отметил, что проведение форума в Армении — большое и радостное событие. Тем более, что организаторы переживали по поводу проведения форума — до него ли будет с учетом сложившийся в Армении непростой политической ситуации.

“Не скрою, мы переживали, как тут все будет, можно ли будет вообще думать о том, чтобы театр занял достойное место в нашей с вами деятельности. И мы очень рады, что в Ереване такая нормальная, деловая, доброжелательная атмосфера. И мы очень вам благодарны за то, что вы помогаете нам провести это важное для нас дело”, — отметил В.Шадрин. По его словам, сохранение, восстановление и развитие культурных связей на постсоветском пространстве всегда было одним из приоритетных направлений работы. Опыт первых двух форумов в Молдове и Беларуси показал его важность и необходимость, поскольку мероприятие не просто знакомит с лучшими спектаклями молодых режиссеров из стран СНГ, Балтии и Грузии, но и дает возможность молодому поколению, определяющему будущее театра, обмениваться идеями и опытом друг с другом, дает импульс для новых творческих свершений. Шадрин также добавил, что, по сути, форум — это объединение двух площадок: с одной стороны, Международная конфедерация театральных союзов объединяет страны бывшего СССР, а, с другой — есть Чеховский фестиваль, представляющий весь театральный мир.

— И мы стараемся все это вместе соединять, чтобы быть вместе со всем театральным миром, при этом особое внимание обращаем на бывшие советские республики, чтобы сохранить общее театральное пространство.

Один из именитых гостей форума, Народный артист РФ Игорь Ясулович, подчеркнул, что на этих форумах он видит, как появляются новые имена, новые драматурги: “Я уезжаю с этих встреч очень обогащенным и, когда прихожу к своим студентам, у меня есть что им сказать и чем позвать за собой”. А вот председатель жюри нынешнего ереванского конкурса, вице-президент Международной конфедерации театральных союзов, молодой режиссер, худрук театра “Центр режиссуры и драматургии” и основатель cтудии SounDrama Владимир Панков сам является “птенцом гнезда Форума”.

— Судить искусство — неблагородное дело. Как его судить? Но наш форум дает очень важный старт молодому режиссеру. Этот форум в свое время мне дал большой старт, позволил состояться как режиссеру, заняться педагогикой. И это все мне дали Чеховский фестиваль и Форум. Это не просто слова, а действительно шанс прорваться куда-то за совершенно новые горизонты.