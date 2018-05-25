Про новый спектакль “Свадьба в тылу” Гюмрийского драматического театра им. В.Аджемяна мы уже подробно писали (см. “РА” от 02.05.2018). Премьера спектакля, посвященного героям апрельской четырехдневной войны в Арцахе, состоится 30 мая и приурочена к Майским победам.

В минувший вторник в Гюмрийском драматическом театре состоялся генеральный прогон спектакля, который посетили прославленные генералы отечественной музыки и армии — генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) и Народный артист РА, композитор, лауреат Госпремии Тигран Мансурян.

Не нужно объяснять, что репетиция в присутствии столь прославленных сынов армянского народа — событие неординарное и очень вдохновляющее. После ее завершения легендарный Командос и композитор Мансурян встретились с творческим коллективом театра, обменялись мыслями и высказали свои замечания. В частности, Аркадий Тер-Тадевосян сделал уточнения, раскрыв некоторые нюансы душевного состояния армянских бойцов и находящихся в тылу людей во время войны. Также шел разговор о тонкостях представления реальности в художественной форме.

Надо отметить, что эта репетиция стала ключевым моментом творческого процесса спектакля “Свадьба в тылу”, в котором слились реальность и ее художественное воплощение. Ну, а присутствие и воодушевляющие слова видных армянских деятелей стали подтверждением того, что новый спектакль Гюмрийского драматического встанет в один ряд с лучшими произведениями об Арцахской освободительной борьбе и четырехдневной войне.