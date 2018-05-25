Для многих из нас победы, равно как и неудачи, армянских спортсменов стали явлением обыденным. Но, вероятно, немногие болельщики задавались вопросом, а как все это выглядело, скажем, столетие назад. Каким был наш спорт на заре восстановления армянской государственности и был ли вообще? 100-летний юбилей провозглашения Первой республики — самый что ни на есть подходящий повод для того, чтобы разобраться в этом.

Сразу отметим, что найти обобщенную информацию об этом чрезвычайно сложно. Ее просто нет. Поэтому тема нуждается в детальном изучении на основе архивных данных. Возможно, даже при этом воссоздать целостную картину вряд ли удастся, поскольку республике, которая практически с первых дней своего существования столкнулась с серьезными военно-политическими и социальными проблемами, тогда явно было не до спорта. Да и специальные условия для профессиональных занятий спортом попросту отсутствовали. Как, скорее всего, не было и спортивной системы в современном понятии. Впрочем, это касается не только Армении.

Так что, получив редакционное задание, я попытался извлечь необходимую информацию из доступных ресурсов, пытаясь получить хоть какое-нибудь представление об армянском спорте того периода. Особо не преуспел, поэтому рассчитываю на снисхождение.

Вот, например, примечательная информация: первый футбольный матч между командами Еревана и Александрополя (ныне Гюмри) состоялся в 1920 году в столичном Английском парке. Никогда не подумал бы, что в те трудные и смутные времена ноги наших соотечественников доходили до футбола. К сожалению, подробных сведений о той игре найти не удалось.

Или вот еще одна история, которая хотя и произошла за пределами тогдашней, да и нынешней, Армении, но достойна быть отмеченной в летописи отечественного спорта. После Первой мировой войны территорию армянской Киликии, входившей в Османскую империю, взяла под свой контроль Антанта. Местные армяне с энтузиазмом восприняли долгожданную передышку. И в 1919 году в Айнтапе были организованы сразу две футбольные команды — “Арарат” и “Амазасп”. В том же году в Малатии состоялся товарищеский матч между местными армянскими футболистами и командой, составленной из солдат индийского экспедиционного корпуса британской армии. Счет опять же не сообщается.

А вот потрясающая и удивительная информация, пусть и датируемая 1913 годом, но тоже дающая представление об эпохе. Лето того года ознаменовалось проведением в Шуши междугородного турнира, в котором приняли участие три команды: “дачников-бакинцев”, “дачников-тифлисцев” и сборной Шуши. Бакинцы, ведомые Паруйром Парсадановым, переиграли шушинцев (8:0) и тифлисцев (3:0) и стали победителями первого, как утверждает автор, футбольного турнира, проведенного на территории Армении!

Еще вспоминается эпизод из известного фильма “Парни музкоманды”, в котором персонаж Цолака Дарбиняна показывает изящный боксерский удар, называемый им апперкотом слева. Удар, к слову, настолько мастерский, что явно не обошлось без специальной выучки. Если верить утверждениям, что эта история в действительности имела место, то можно констатировать — с нюансами бокса наши были знакомы не понаслышке. Для тех, кто не в курсе: апперкот — классический удар из традиционного бокса, который наносится кулаком по внутренней траектории, при этом кулак повернут на себя. Используется в ближнем бою и требует особого мастерства.

Но вернемся к документированным сведениям. Для этого обратимся к книге историка, публициста, директора Музея-института Геноцида армян при Национальной академии наук Армении Айка Демояна “Армянский спорт и физическая культура в Османской империи”, а также другим источникам. В них приводится много любопытных фактов, которые, хотя имели место не в самой Армении, но опять же дают определенное представление о состоянии армянского спорта во времена, отнюдь не благоприятствовавшие его развитию. Отмечается, что в начале века среди армянской молодежи постепенно стал проявляться глубокий интерес к спорту. Появился даже чисто спортивный печатный орган. Им стала газета “Мармнамарз” (“Физкультурник”), основанная в 1911 году в Константинополе и ставшая первым спортивным периодическим изданием в истории не только армянской прессы, но и Османской империи. Ее главный редактор Шаварш Крисян и его соратники активно пропагандировали не обычные для той эпохи идеи здорового образа жизни и призывали заниматься спортом как мужчин, так и женщин. Газета призывала проводить состязания, пытаясь пробудить дух соперничества среди армянского населения, и не только. Не случайно, что совсем скоро появились и первые профессиональные армянские спортсмены — Ваан Чераз, Григор Акопян и сам Крисян. А первый армянский спортивный журналист стал по сути отечественным Пьером де Кубертеном (основатель современного олимпийского движения), мечтая по примеру греческих Олимпийских игр возродить также армянские Олимпийские игры.

Очень быстро Крисян и его единомышленники претворили в жизнь эту свою мечту. Уже 1 мая 1911 года, в воскресенье, на большом стадионе клуба “Юнион”, в пригороде Константинополя Гатэ-гюх, прошли Первые армянские Олимпийские игры. Продолжавшийся четыре часа спортивный праздник произвел глубокое впечатление на зрителей, коих было более двух тысяч. В программу соревнований были включены 16 видов легкой атлетики: бег на 100, 400, 800 и 1500 метров, метание ядра, диска, прыжок с места, тройной прыжок, бег с препятствиями и другие. Спортсмены должны были выступать в специальной форме и с нагрудными знаками. Был назначен судейский состав, а медали победителям вручались “королевой дня”.

Стоит отметить, что многочисленные армянские города Турции с энтузиазмом откликнулись на идею проведения Армянских игр. Стремясь привлечь как можно больше участников, оргкомитет обратился с призывом основать очаги физкультуры и спорта. Поскольку тяжелые материальные условия задерживали строительство спортивных залов и площадок, Комитет был вынужден прибегнуть к сбору пожертвований, розыгрышу лотерей для изыскания необходимых средств. Вскоре в Константинополе и других городах открылось более 60 спортивных клубов, включившихся в подготовку вторых армянских Олимпийских игр, в программе которых, к слову, появился велоспорт.

С особым нетерпением ожидались четвертые по счету Игры, торжественное открытие которых состоялось 14 июня 1914 года. В небо выпустили голубей — так много веков назад в Армении знаменовалось начало Навасардских игр (аналог Олимпийских). До начала Первой мировой войны оставался ровно месяц. А в 1915 году начался “зулум” — беспрецедентный геноцид, истерзавший судьбу миллионов наших соотечественников. Сам Крисян был зверски убит 15 августа того же года, предположительно, на окраине Анкары…

В свете этих событий вовсе не случайно, что в 1912 году Османскую империю на 5-х летних Олимпийских играх в Стокгольме представляли два армянина — легкоатлеты Мкртыч Мкрян и Ваграм Папазян (не путать с известным актером). Возглавлял турецкую делегацию Селим Серри Тарджан, и, хотя правительство денег не выделило, на помощь олимпийской сборной пришла армянская община. Деньги собирали со всех уголков империи, так как участие в олимпиаде армяне сочли делом чести.

В этой связи еще один эпический эпизод, достойный пересказа. Приехав в шведскую столицу и обнаружив, что по городу развешаны флаги всех стран-участниц, кроме турецкого, армянские спортсмены выразили официальный протест. Лишь после этого организаторы подняли османский флаг. Только позже Мкрян и Папазян узнали, что шведское правительство не вывесило флаг Османской империи специально — в знак протеста против погромов армян Аданы. Не менее любопытно, что армянские атлеты запротестовали и обвинили турецкого посла в отсутствии патриотизма. По требованию спортсменов, жена посла даже вынуждена была вышить им на майках полумесяц. Мкрян показал неплохие результаты в пятиборье и метании диска, заняв в общем зачете пятое место, а Папазян был близок к золотой медали в беге на 1500 метров. Он опережал всех соперников, но незадолго до финиша потерял сознание и упал. По другой версии, он сознательно не стал финишировать, осознав, что в честь его победы будет поднят османский, а не армянский флаг. В своих мемуарах Папазян писал, что перед самой потерей сознания у него промелькнуло: “Интересно, если я выиграю, поднимут османский флаг или армянский? Меня, словно, осенило, и все поплыло перед глазами”…

В 1918 году был создан Всеармянский спортивный союз, возобновивший проведение национальной Олимпиады. В конце года константинопольские клубы провели первые после четырехлетнего перерыва Панармянские игры. С 1919 года к ним присоединились спортивные организации Смирны, занятой греческими войсками. В 1921 году была учреждена Армянская футбольная лига. Памяти армянских спортсменов был посвящен номер константинопольского журнала “Ай скаут” от 24 апреля 1920 года, систематизировавший известные данные о погибших, в их числе — о Шаварше Крисяне.

С конца 1922 года, когда были проведены последние перед возрождением уже в независимой Армении Панармянские игры, традиции армянского спорта были продолжены уже в эмиграции: филиалы, фактически независимые центры “Оменетмена”, открывались в дальнейшем по всему миру. И только с 28 августа по 5 сентября 1999 года усилиями армянского дипломата Ашота Мелик-Шахназаряна прошли очередные Панармянские игры, получившие… Первый порядковый номер.