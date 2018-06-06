Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян посетит 7 июня с рабочим визитом Москву, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ожидается обсуждение широкого круга вопросов двустороннего армяно-российского сотрудничества в контексте итогов встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина в Сочи 14 мая. По сообщению МИД РФ, особое внимание будет уделено международной проблематике, в том числе интеграционным процессам в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации на площадках ООН, ОБСЕ, ОЧЭС и на других авторитетных международных и региональных форумах. Состоится “обмен мнениями по тематике нагорно-карабахского урегулирования, в котором Россия, вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, играет активную посредническую роль”.

Отношения Армении с РФ являются глубинными и очень важными, и они будут продолжаться и впредь, заявил в преддверии визита Зограб Мнацаканян. “Стратегические отношения Армении с РФ стоят на крепкой основе, они логичны и объяснимы, и у нас нет проблем — четко разъяснить это нашим другим партнерам”, — сказал он в интервью радио “Свобода”, отметив, что Армения никогда не строила и не намерена строить свои отношения в одном направлении в ущерб другим. По его словам, у Армении сформированы отношения с ее основными партнерами, являющимися инвесторами в систему безопасности страны. Отношения с Россией, Евросоюзом, США формируют целостную систему безопасности Армении, отметил он. И Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС, подписанное в 2017г. и находящееся в стадии ратификации, не реализуется в ущерб другим направлениям внешней политики, а дополняет все то, что Армения делает в своих интересах.

Что касается нагорно-карабахского конфликта, то он, по словам З.Мнацаканяна, в настоящее время находится на этапе формирования основ для продолжения переговорного процесса. “В этот период премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным, я провел телефонный разговор с сопредседателями (Минской группы ОБСЕ — ред.) и с заместителем госсекретаря США, мы принимали в Ереване главу МИД Франции, я имел телефонный разговор с главой МИД России”, — сказал министр, отметив, что главной целью его рабочего визита в Москву является встреча с главой российского внешнеполитического ведомства. “Это наша работа, которая ведется для продолжения переговоров”, — добавил он.

Этот процесс, по словам Мнацаканяна, имеет довольно долгую историю, в которой была и остается одна четкая реальность, заключающаяся в том, что Нагорный Карабах имеет решающий голос в процессе мирного урегулирования. “Как мне кажется, ни для кого не является новостью, что Нагорный Карабах имеет этот решающий голос, поскольку, в конце концов, конфликт по определению самих сопредседателей называется “нагорно-карабахским конфликтом” — Nagorno-Karabakh conflict. Нагорный Карабах — это четкая, скажем так, с осторожностью, — единица со своей территорией, населением, структурой, государственной системой, единица, которую вряд ли можно игнорировать”, — сказал он, добавив, что решающий голос Нагорного Карабаха в принципе изначально четко был заложен в основе всего процесса.

“Это — реальность, и это все мы укладываем также в переговорный процесс, поскольку в этом процессе мы были и остаемся сторонниками мирного урегулирования посредством переговоров в рамках сопредседательства Минской группы”, — сказал Мнацаканян.

Глава МИД Армении также подчеркнул, что для этого существенное значение имеет атмосфера, способствующая миру. “И очень большую озабоченность внушают все те формулировки, заявления, призывы, которые способствуют прямо противоположному”, — добавил он.

Очевидно, что особое рвение в провокационной деятельности, препятствующей формированию доверия в регионе, проявляет Азербайджан. В преддверии визита главы МИД Армении в Москву официальный Баку посредством аккредитованных при МИД РФ азербайджанских журналистов устроил очередную провокацию, которая вполне могла бы привести к дипломатическому скандалу. Баку, обеспокоенный заявлениями Еревана о необходимости восстановления полноценного формата переговоров и возвращения Степанакерта за переговорный стол, пытается прозондировать настрой международных посредников в этом вопросе, используя грубые формулировки, способные сбить с толку людей, даже дипломатов, не особо вникших в суть не только азербайджано-арцахского конфликта, но и провокационного стиля поведения Азербайджана. Так, на брифинге 1 июня замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина корреспондент азербайджанского агентства “Тренд” спросил: “В одном из своих недавних интервью премьер-министр Армении заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта невозможны без участия незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Насколько подобные заявления осложняют процесс урегулирования и мешают сторонам найти общий язык?” По опубликованной на сайте МИД РФ стенограмме ответ Кожина был таким: “Ваши громкие заявления, которые не укладываются в рельсы, заложенные, в частности, ОБСЕ, наверное, представляются неконструктивными”. “Тренд” тут же публикует видео ответа Кожина, на котором вместо местоимения “ваши” звучит слово “вообще”, а МИД АР разражается осуждением действий МИД РФ, который “семантическо-лингвистическим путем изменил” заявление “профессионального и дипломатического устного ответа российского коллеги, который соответствует настоящей сути переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта”.

Что-то не припомню столь пышных эпитетов из Баку в адрес директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, которая на корню, порой в весьма резкой форме, пресекала подобные провокационные поползновения азербайджанских журналистов. Впрочем, и сам глава МИД РФ Сергей Лавров в прошлом году жестко ответил на провокационный вопрос корреспондента азербайджанского канала “Лидер-ТВ”, заявив, что “карабахский вопрос уже не является внутренним делом Азербайджана”, и дал понять, что “начало Азербайджаном силовой операции в Карабахе соседние страны будут воспринимать как военную операцию, а не как контртеррористическую”.

Нынешнее тявканье бакинских “профи” в Москве пропустили мимо ушей, но уроки, надо полагать, извлекли. Будем надеяться, что и другие страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, США и Франция, будут настороже в общении с официальным Баку и его аккредитованными под видом СМИ агентами. Тем более, что ранее, отвечая на наши, в т.ч. вашего покорного слуги, вопросы о перспективе возвращения Арцаха за стол переговоров, международные посредники дружно отвечали, что этому препятствует именно Азербайджан. Впрочем, увы, не без попустительства самих медиаторов и определенных просчетов Еревана.