Культура Июнь 13, 2018 | Автор : admin

Французский режиссер, актер, сценарист и продюсер армянского происхождения Робер Гедигян в Армении по приятному поводу — ретроспективный показ его фильмов. 10-14 июня в к/т “Москва”, а 11-15 — в Гюмри, в к/т “Октябрь”, состоится показ его фильмов. Ретроспективный показ 10 июня открылся демонстрацией фильма Гедигяна “Снега Килиманджаро”, после чего — встреча с режиссером.

Перед показом Гедигян отметил, что счастлив находиться в Армении. “Уже более 1,5 месяцев только и говорят о событиях в Армении. Пресса пишет, что молодежь поет и танцует на улицах, а родители, бабушки и дедушки радуются вместе с ними. Все счастливы, потому что перед армянским народом открываются новые перспективы. У нас тоже большая уверенность и надежда, что те вопросы, которые поднимаются в моих фильмах, вам также дадут повод к размышлению и помогут преодолеть трудности”, — сказал режиссер.

Муза и жена Гедикяна — французская актриса Ариан Аскарид — приехала вместе с мужем. “Величайшая радость для меня находиться здесь. Странно, но я себя чувствую, что приехала домой. Мне кажется, что что-то изменилось. Надо поучиться у вас кое-чему, потому что полтора месяца назад совершили нечто чрезвычайное. Никогда не забывайте, во имя чего вы как один вышли на улицы. Надеюсь, вы меня кое-чему научите”, — сказала Ариан Аскарид.

Кинорежиссер, советник министра культуры РА Давид Матевосян сказал, что Гедигян — из тех отцов-создателей французского кино, которые с помощью игрового кино вскрывают самые важные вопросы. И ретроспектива его фильмов позволит зрителю шире охватить творчество режиссера.

В 2018г. Робер Гедигян был в составе жюри 71 Каннского фестиваля, а в 2015 — возглавлял жюри игрового кино МКФ “Золотой абрикос” в Ереване. За тридцать лет творчества Гедигян завоевал свое место в плеяде выдающихся мастеров французского кино. Он снял более 20 фильмов в разных жанрах — комедии, драмы, историческом и др. Фильмы известного французского режиссера Робера Гедигяна постоянно включаются в программы самых авторитетных фестивалей — в Каннах, Берлине, Сан-Себастьяне и др. в ряде фильмов Гедигян обращался к армянской тематике.