Робер Гедигян в своих фильмах видит силу для преодоления трудностей в Армении

Июнь 13, 2018  |   Автор :   |   Культура

Французский режиссер, актер, сценарист и продюсер армянского происхождения Робер Гедигян  в Армении по приятному  поводу — ретроспективный показ его фильмов. 10-14 июня  в к/т “Москва”, а 11-15 — в Гюмри, в к/т “Октябрь”, состоится показ его фильмов. Ретроспективный  показ 10 июня открылся демонстрацией  фильма  Гедигяна “Снега Килиманджаро”, после  чего — встреча  с  режиссером.

Перед показом Гедигян отметил, что счастлив находиться в  Армении. “Уже более 1,5 месяцев только и говорят о событиях в  Армении. Пресса  пишет, что молодежь поет и танцует на улицах, а  родители, бабушки и дедушки радуются  вместе  с ними. Все  счастливы, потому  что перед армянским народом открываются новые  перспективы. У  нас тоже  большая уверенность и надежда, что те  вопросы, которые  поднимаются в моих фильмах, вам также дадут повод к  размышлению и помогут преодолеть трудности”, — сказал режиссер.

Муза и жена Гедикяна — французская актриса  Ариан Аскарид — приехала вместе  с мужем. “Величайшая радость для меня находиться здесь. Странно, но я себя  чувствую, что приехала домой. Мне  кажется, что что-то изменилось. Надо поучиться у  вас кое-чему, потому  что полтора  месяца назад совершили нечто чрезвычайное. Никогда не  забывайте, во имя чего вы как  один вышли на  улицы. Надеюсь, вы меня  кое-чему научите”, — сказала Ариан Аскарид.

Кинорежиссер, советник  министра  культуры РА Давид Матевосян сказал, что Гедигян — из тех отцов-создателей французского кино, которые  с помощью игрового кино вскрывают самые важные вопросы. И ретроспектива его фильмов  позволит зрителю шире  охватить творчество режиссера.

В 2018г. Робер Гедигян был в составе  жюри 71 Каннского фестиваля, а в 2015 — возглавлял жюри игрового кино  МКФ “Золотой абрикос” в Ереване. За тридцать лет творчества Гедигян завоевал свое  место в  плеяде выдающихся мастеров  французского кино. Он снял более 20 фильмов  в  разных жанрах — комедии, драмы, историческом и др. Фильмы известного французского режиссера  Робера  Гедигяна постоянно включаются в программы самых авторитетных фестивалей — в Каннах, Берлине, Сан-Себастьяне и др. в  ряде  фильмов  Гедигян обращался к армянской тематике.

 

 


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