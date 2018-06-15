Нападающий национальной сборной Армении и шведского “Юргордена” Юра Мовсисян успешно прооперирован. Ожидается, что 30-летний форвард вернется на поле через 4 месяца.

Большое спасибо, доктор Мандельбаум. Моя операция прошла очень хорошо, и путь к выздоровлению начинается сегодня. Впереди меня ждут сложные четыре месяца, но я буду стремиться к тому, чтобы быть на 100% готовым еще раньше. Хочу поблагодарить всех болельщиков за пожелания и молитвы. Большое спасибо семье и друзьям за то, что вы всегда на моей стороне. Мой племянник Вазген уже настаивает на том, чтобы я возобновил занятия через три часа после операции”, — написал Мовсисян в Facebook.

Армянский футболист получил травму 18 мая в матче 9-го тура шведской премьер-лиги между “Юргорденом” и “Эребру”. В конце первого тайма он неудачно столкнулся с соперником, после чего не смог продолжить игру. О характере повреждения не сообщалось, однако, судя по постоперационному фото, оно было довольно серьезным. Из-за этого Мовсисян пропустил последние контрольные матчи нашей дружины со сборными Мальты и Молдовы.