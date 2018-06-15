Международная федерация тяжелой атлетики смягчила наказание армянской и еще двух национальных федераций, дисквалифицированных за употребление штангистами этих стран запрещенных препаратов. Им сократили “срок”. О том, что лежит в основе этого решения и как жить дальше, мы побеседовали с генсеком республиканской федерации и главным тренером мужской национальной сборной страны Пашиком Алавердяном.

— Почти месяц назад, в интервью нашей газете, вы заявили, что Международная федерация может продлить дисквалификацию Армении, однако произошло прямо противоположное. Что-то изменилось за это время?

— Ровным счетом ничего. Я и тогда верил, что все сложится удачно, но, устав от постоянных допросов журналистов, старался особо не распространяться на эту тему и сохранять сдержанность.

— Но в нашей беседе вы очень бурно прокомментировали ситуацию.

— Возможно, я был несколько эмоциален, однако всегда сохранял оптимизм. Что касается вашего вопроса, то вы, наверное, уже в курсе, что из 9 дисквалифицированных стран пока амнистированы только Армения, Азербайджан и Турция. При принятии решения Международная федерация исходила из общей ситуации с допингом в тяжелой атлетике этих стран за последние 5 лет. Сразу же после отстранения этих девяти федераций от участия в международных соревнованиях IWF представила четкие требования из 13 пунктов, неукоснительное выполнение которых являлось обязательным условием для их реабилитации. Попавшие под санкции национальные федерации, в том числе и наша, обязались принять неотложные меры по борьбе с применением запрещенных препаратов и выплатить Международной федерации 50 тысяч долларов в качестве вклада в усиленную антидопинговую деятельность IWF в данной стране. Отмечалось, что только после этого срок дисквалификации юношеских сборных может быть сокращен с 1 года до 8 месяцев, а старших возрастных категорий — до 10 месяцев.

— Однако из заявления IWF следует, что пока реабилитация касается только штангистов молодежных сборных?

— Да, молодежь с 19 июня сможет выступать в международных соревнованиях, а с 19 августа в правах будут восстановлены также юноши, атлеты старшего возраста и технические должностные лица.

— Что ожидает отдельных спортсменов, например, Сону Погосян и Рипсиме Хуршудян?

— Срок дисквалификации Хуршудян увеличен с двух до четырех лет. Об этом Международная федерация проинформировала лично спортсменку. Свою позицию они обосновывают тем, что якобы в ее организме обнаружены следы сразу нескольких запрещенных препаратов. А решение по Погосян, скорее всего, будет принято в конце года. Пока ей запрещено участвовать в любых соревнованиях.

— А чем обусловлена разница в сроках дисквалификации сборных разных возрастов?

— Международная федерация желает предоставить возможность юношам выступить в отборочном соревновании юношеских Олимпийских игр, которые состоятся в октябре. Ведь некоторые страны не успели оформить участие в этой олимпиаде. Например, у нас еще нет путевки соревнований среди девушек, которую мы планируем добыть на предстоящем юношеском чемпионате Европы. А в юношеском турнире причитающуюся путевку мы завоевали на прошлогоднем чемпионате мира среди спортсменов этого возраста.

— Вы уже определились с потенциальными участниками грядущих европейских первенств?

— Все основные кандидаты уже несколько месяцев находятся на сборах. Окончательный состав определится только по завершении учебно-тренировочных работ. Мы должны сформировать такую команду, которой будет по силам завоевать по возможности больше медалей и, конечно, путевку юношеской олимпиады.

— И каковы шансы?

— Как всегда, большие. Мы не станем участвовать в международных соревнованиях, если не будем уверены в своих силах. Нелишне напомнить, что на прошлогоднем юношеском чемпионате Европы наши штангисты завоевали 22 медали. Сейчас ничего не изменилось, просто ребята стали на год старше. Наша юношеская сборная не раз побеждала в командном зачете чемпионата Европы, становилась призером.

— Как обстоят дела в национальной сборной?

— Команда по графику готовится к чемпионату мира, который пройдет в конце года. Серьезных травм нет, а легкие повреждения бывают всегда, но работающий с нашей сборной спортивный медик Давид Мосинян успешно справляется со своими обязанностями. Вот недавно у Рубена Алексаняна появились боли в спине, и ему сразу же организовали углубленное медобследование. Мы стараемся избежать потерь. Сейчас к сборам присоединились ребята молодежной сборной, которым предстоит участие в намеченном на 21-27 октября чемпионате Европы своей возрастной категории, а также спортсменов до 23 лет.

— Что ожидает женскую сборную после того, как ее тренерский штаб был распущен?

— Как известно, по решению нашей федерации, главный тренер этой команды и его помощник на год отстранены от профессиональной деятельности. А руководство девичьей сборной мы доверили Вигену Хачатряну. К остальным вопросам вернемся в конце года.

— Кстати, что предпринимается для ужесточения борьбы с допингом в отечественной тяжелой атлетике?

— Мы полагаемся на добросовестность тренеров и спортсменов. Но, вместе с тем, строго предупредили их, что в случае употребления запрещенных препаратов они подвергнутся серьезным наказаниям. Я намерен также обратиться в Национальное Собрание с предложением принять закон, предусматривающий юридическую ответственность за употребление допинга. Возможно, самым действенным средством будет денежный штраф, но стоит учесть, что тяжелой атлетикой занимаются в основном представители необеспеченных слоев, которые просто не смогут заплатить его. Последние события стали для всех нас серьезным уроком, а наступать на те же грабли мы не имеем права.

— Считаете ли вы возможным, что Международная федерация может пересмотреть также олимпийское ограничение в отношении нашей страны?

— В данный момент нам разрешено представить 1 штангиста и 1 спортсменку на олимпийских играх 2020 года. Но я не исключаю, что может быть пересмотрено и это решение. Все возможно. Для этого нам следует строго следовать рекомендациям Международной федерации и не нарушать закон.