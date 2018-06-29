Регион Июнь 29, 2018 | Автор : admin

С призывом решительно пресекать призывы к агрессии друг против друга выступил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на прошедшей 27 июня в Ереване встрече Совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества. Он также призвал коллег предотвращать попытки некоторых государств злоупотреблять и политизировать платформу ОЧЭС.

Подобные попытки отрицательно сказываются не только на многостороннем экономическом сотрудничестве в регионе, но и на ключевых основах организации, подрывают доверие к ОЧЭС, как к региональной экономически эффективной организации, отметил Мнацаканян. “Мы должны решительно предотвратить подобные опасные тенденции, в том числе в рамках ПАЧЭС, которая должна способствовать реализации ключевых целей организации. Кроме этого, открытые границы, деполитизированное, нескованное, свободное и всестороннее региональное сотрудничество, как ключевые цели этой организации, также являются важными условиями для стимулирования стабильности и мира в регионе”, — подчеркнул глава МИД РА.

Он также отметил, что ОЧЭС выиграет от взаимодействия с другими региональными организациями и интеграционными площадками, напомнив, что Армения является членом Евразийского экономического союза, дающего возможность свободного выхода на более чем 180-миллионный рынок, а также имеет прочные и расширенные партнерские отношения с Евросоюзом, юридической основой которых является Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Министр выразил надежду, что партнеры Армении по ОЧЭС примут участие в предстоящем в октябре в нашей стране 17-ом саммите Франкофонии, в рамках которого пройдет бизнес-форум, который станет прочной платформой для региональных и глобальных бизнес-игроков, представителей правительств и гражданского общества из 80 стран.