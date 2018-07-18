Культура Июль 18, 2018 | Автор : admin

В Монако 2-3-го сентября пройдут дни Армении, к 115-летию Арама Хачатуряна. В частности, планируется концерт с участием оперной певицы Асмик Папян и пианистки Наре Аргаманян. Асмик Папян и Наре Аргаманян выступят в оперном театре “Монте-Карло”. Об этом в беседе с журналистами сказал инициатор и организатор мероприятия ARMENIAN COLLECTION 2018 MONTE-CARLO Вруйр Пенесян, по словам которого, место это было выбрано неслучайно.

“Именно в этом зале в 1974 году с концертом выступил Арам Хачатурян. До концерта в фойе состоится выставка фотографий Арама Хачатуряна. Концерт будет благотворительным, в пользу армянских фондов “Помогу” и “Фонд-100”. В одной из гостиниц Монако состоится выставка армянской продукции класса люкс. Будут представлены армянские коньяки и вина”, — сказал он.

Директор дома-музея Арама Хачатуряна Арминэ Григорян сказала, что создается великолепная возможность представить великого маэстро в Монако в его юбилейный год.

“Подобная выставка в апреле прошла в Валетте — культурной столице Европы этого года. Экспозиция вызвала большой интерес, и я рада возможности показать ее и в Монако, где бывал и Арам Хачатурян”, — сказала она.

“Рада возможности вновь выступить в театре “Монте-Карло”, это одна из жемчужин среди европейских залов. Прозвучат многие произведения, в том числе, Арама Хачатуряна”, — сказала Асмик Папян. Она пела в театре “Монте-Карло” в 2009 году.