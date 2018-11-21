Культура Ноябрь 21, 2018 | Автор : admin

В Спортивно-концертном комплексе им. К.Демирчяна 25 ноября состоится мировая премьера ледового шоу “Ахтамар” — легенда о любви с участием мировых звезд фигурного катания, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и действующих финалистов международных соревнований, хедлайнер ледового спектакля “АхТамар” Ирина Слуцкая.

Впервые в истории в огромном пространстве спортивно-концертного комплекса в формате шоу на льду оживет старинная армянская легенда “Ахтамар”. Трагическая история о нескончаемой любви будет рассказана на языке тела, движения и музыки. Автор идеи, продюсер приготовила для зрителей захватывающее зрелище с яркими номерами и музыкой композитора Алексея Галинского.

В роли покровительницы огня Ирина Слуцкая, царь Арташес — Артур Дмитриев, Тамара — Анастасия Мартюшева, Азат — Константин Гаврин и многие другие.

Подготовка проекта заняла больше года. В общей сложности было задействовано свыше 50 специалистов, среди которых эксперты в области сценографии, сценической инженерии, хореографии, историки, специалисты графического дизайна, специально для шоу созданы масштабные видеоинсталляции, которые станут полноценной декорацией спектакля: чарующие и красочные пейзажи Армении, царские убранства, символы и орнаменты погрузят зрителя в магическую атмосферу и расскажут историю любви двух влюбленных сердец, которые не смогла разлучить даже смерть. Зрителей ждут многочисленные спецэффекты, уникальные режиссерские решения, полеты артистов над ареной и потрясающие костюмы. Над созданием ярких образов работало более 10 костюмеров: под руководством художника по костюмам Карине Дноян созданы потрясающей красоты костюмы героев, причем большая часть всех деталей была выполнена вручную, армянская вышивка украшает костюм Тамары, внешние узоры вышивки — это шедевры. в полной гармонии музыкального ритма сохранено мышление народа, начиная от дохристианской эпохи до нашего времени. Это действительно шоу, соответствующее высочайшим мировым стандартам. удалось создать спектакль, который по своему масштабу, по музыке, по хореографии, по костюмам, смелым визуальным и сценографическим решениям в значительной степени превосходит все, что было создано ранее.

В составе творческой и технической группы ледового спектакля работают более 200 человек.