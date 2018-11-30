Известный во всем мире оперный певец, наш соотечественник Барсег Туманян свое 60-летие отметит большим концертом в Ереване 3 декабря. Он выступит в концертном зале “Арам Хачатурян” в сопровождении Национального филармонического оркестра Армении. На юбилейном концерте будут исполнены полюбившиеся произведения Чарли Чаплина, Эндрю Ллойд Уэббера, Джорджа Гершвина и других известных композиторов.

Концертом будут дирижировать художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян и Заслуженный деятель искусств Арм. ССр, Народный артист РА Мелик Мависакалян.

Барсег Туманян родился 3 августа 1958 года, в Ереване. В 1982 году окончил Ереванскую консерваторию им. Комитаса в классе профессора А.Г.Карапетяна. В 1982-1983гг. стажировался в театре Ла Скала (Милан, Италия). В 1985 году окончил аспирантуру Московской консерватории под руководством Народного артиста СССР, профессора Е.Е.Нестеренко. С 1980г. — солист Ереванского академического театра оперы и балета им. Ал.Спендиарова. В 1984-87гг. — солист дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской армии имени А.В.Александрова. В 1989г. принял участие в Гала-концерте для пострадавших от землетрясения в Армении в Королевском театре Ковент-Гарден (Лондон). В 1990г. выступил с сольным концертом в Вигмор Холле (Лондон), удостоившись лестных отзывов прессы. В том же году исполнил партию Аттилы в одноименной опере Верди в Ковент-Гардене. Туманян активно гастролирует в течение всей своей карьеры, выступает с сольными концертами в престижных залах Европы, Канады, США и т.д. С 2014 года Барсег Туманян является ведущим солистом Оперного театра Астаны, а с 2015 учебного года — профессором кафедры вокального искусства и дирижирования Казахского Национального университета искусств (Каз. НУИ). Б.Туманян — лауреат ряда престижных международных премий: Hertogenbosch (Амстердам, 3-я премия), Voci Verdiane (Бусетто, 1983, премия Jean Donnel и Золотая медаль), конкурс им.Чайковского (Москва, 1986, 2-я премия), конкурс в Рио-де-Жанейро (1987, Гран-При).