Государство Декабрь 07, 2018 | Автор : admin

Европейская сеть организаций, осуществляющая мониторинг парламентских выборов в Армении ENEMO расценила работу ЦИК за отчетный период профессиональной и продуктивной. Об этом на встрече с журналистами заявил руководитель миссии Зятко Вуйович. По его словам, на заседаниях ЦИК споров нет.

Работа избирательной комиссии имеет высокий уровень прозрачности, заседания транслируются онлайн на официальном сайте ЦИК, который периодически обновляется”, — сказал он, добавив, что работы ЦИК в этот предвыборный период ведутся профессионально.

Вуйович отметил, что в 2017 году они представили в ЦИК заявку об участии в мониторинговом процессе, однако тогда им отказали. “На этот раз картина совсем другая, у нас есть разрешение, и мы пришли наблюдать за этими выборами. Однако для нас остается непонятным, почему ЦИК отказался предоставить нам данные об общем числе международных наблюдателей”, — сказал Вуйович.

Наблюдатели ENEMO в ходе начатой с ноября мониторинговой миссии посетили различные избирательные участки по всей республике.

Свою деятельность ENEMO начала в начале ноября и останется в стране еще 6 недель после выборов. Около 70 наблюдателей миссии будут осуществлять мониторинг на 450 избирательных участках. Через месяц после выборов ENEMO опубликует свой доклад.

Европейская сеть организаций, осуществляющая мониторинг парламентских выборов в Армении ENEMO финансируется Европейским союзом и Королевством Нидерландов.