В ходе агиткампании все участвующие в ней политические силы имели возможность свободно представить свои программы, видение путей развития страны, общаться с избирателями. Какой расклад сил сложится в парламенте Армении VII созыва — этот вопрос решится в воскресенье и зависит от каждого из нас.

На очереди — реформирование судебной системы

На днях и.о. премьер-министра, лидер предвыборного блока “Мой шаг” Никол Пашинян провел встречи с избирателями в Ереванском метрополитене, автобусе, беседовал с людьми, раздавал буклеты, посетил квартиры граждан. Это новая и своеобразная форма предвыборной агитации, весьма пришедшаяся по душе горожанам.

Конечно, во время встреч и.о. премьер-министра коснулся вопросов, имеющих общественное звучание — работы общественного транспорта, загруженности городских магистралей…

Коснувшись озвучиваемых в его адрес обвинений в намерении “сдать Арцах”, он сказал: “Нам говорят — вы строите козни против Арцаха, чтобы сдать его. Нас сейчас обвиняют… Если мы промолчим — то скажут, что здесь что-то темнят. Думаю, СНБ должна пригласить авторов этих заявлений. И именно до выборов. Если выяснится, что мы в заговоре — пусть об этом узнает народ. А если выяснится, что это ложь — тогда народ узнает этих лжецов, причем дешевых”.

Днем раньше, на встрече с жителями Арагацотнской области, лидер блока “Мой шаг” сказал: “За девять дней мы побывали в более четырех десятков общин. Это не просто агиткампания — это наше отношение, наш метод, и очень важно для политического деятеля, тем более министра и премьер-министра побывать во всех населенных пунктах Армении, почувствовать страну, настроения людей. Я рад видеть армянский народ в совершенно ином настрое. Это не значит, что на протяжении последних семи месяцев мы решили все проблемы”.

Общаясь с жителями Аштарака, Никол Пашинян заверил, что ни один чиновник, укравший у государства, не останется безнаказанным. “Ни один бывший, нынешний и будущий чиновник не переварит “съеденного”. После революции любой чиновник, использующий свои рычаги или мандат в корыстных целях, понесет еще более суровое наказание”, — сказал он.

И.о. премьер-министра отметил, что особое внимание будет уделено судебной системе, констатировав: тут есть множество коррумпированных судей, и правительство обладает всеми рычагами, чтобы и в этой сфере осуществить революцию.

Народ вновь любит Артура Багдасаряна

Такого мнения придерживается лидер ПОЕ.

Партия “Оринац еркир” на встречах с избирателями акцентирует: особое внимание партия уделяет приграничным населенным пунктам. Они должны быть предметом особой заботы, субсидироваться государством. “Работа земледельца должна рассматриваться как трудовой стаж и оплачиваться государством, обеспечивая людям достойную старость”, — заявил на встрече в Тавушской области лидер ПОЕ Артур Багдасарян.

Возглавляемую им партию он считает единственной политической силой, выступающей за то, чтобы страна управлялась не только духом, но и умом, поскольку экономика Армении катится в пропасть. “Мы должны подумать о формировании такой власти, которая способна решить вставшие перед страной проблемы”, — сказал он.

На одной из встреч Артур Багдасарян попросил у народа прощения за то, что в свое время вступил в коалицию, возглавляемую третьим Президентом Армении Сержем Саргсяном, полагая, что совершил ошибку. Напомним, что в упомянутую коалицию господин Багдасарян и возглавляемая им партия вступили сразу после событий 1 марта 2008 года…

Вспомнил Артур Багдасарян и счастливые для него дни, когда народ его любил: “…Народ очень любил меня, согласны ли… Потом разочаровался. Но теперь вновь начал любить, главное, что мы можем прямо смотреть в глаза людям и возвращаются времена любви”.

Лидер ПОЕ также придерживается мнения, что люди должны голосовать не только эмоциями, а подумать, проанализировать и только после этого отдать свой голос за ту или иную политическую силу.

Будьте готовы, господа

Предупреждают “Сасна црер”.

В борьбе за обладание мандатами НС РА VII созыва участвует и новосозданная партия, не признающая исторический факт существования Второй Армянской Республики (речь идет об Армянской ССР, когда страна пережила возрождение и истинный расцвет, началась репатриация), действующую Конституцию РА и нынешние границы Армении.

Это партия “Сасна црер”, созданная около полутора месяцев назад, после того, как по ходатайству депутатов второй по численности фракции НС блока “Царукян” члены одноименной вооруженной группы сменили тюремные камеры на статус участников внеочередных парламентских выборов.

Напомним, за решетку они попали за то, что летом 2016 года осуществили вооруженный захват столичного полка ППС. Возглавляет предвыборный список “Сасна црер” главарь вооруженной группировки, захватившей стратегический объект, убившей троих несущих службу сотрудников полиции, державшей в заложниках высокопоставленных полицейских и даже бригаду “скорой помощи” Варужан Аветисян. Спустя два года виновными они себя не признают, более того — декларируют себя бунтовщиками и обещают таковыми и остаться.

Лидеры этой партии уже в ходе предвыборной кампании заявили, что парламенту VII созыва суждена недолгая — полтора-два года — жизнь, после чего необходимы новые внеочередные выборы. На это заявление, напомним, достаточно жестко отреагировал исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Кстати, на состоявшихся 5 декабря на канале Общественного телевидения теледебатах с участием лидеров предвыборных списков всех 11 политических сил, участвующих в выборах, Варужан Аветисян повторил эту мысль: “Вы к этому не готовы, господа, но будьте готовы”…

Подчеркнем, что на тех же теледебатах лидер “Светлой Армении” Эдмон Марукян напомнил Аветисяну, что возглавляемая им группировка убила несущих службу офицеров и даже не высказала сожаления. Варужан Аветисян воспринял эти слова без тени смущения, что видели тысячи телезрителей…

Заметим, что если два года назад группировку “Сасна црер” более-менее поддерживал протестный электорат, то ныне этот электорат полностью перешел на сторону и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

P.S. Сегодня — заключительный день агиткампании по внеочередным парламентским выборам. Он совпал со скорбной датой — 30-летием Спитакского землетрясения. Многие из участвующих в выборах политических сил уже заявили, что агиткампанию сегодня проводить не будут. А правительство проведет выездное заседание в наиболее пострадавшем от стихийного бедствия 1988 года Гюмри.