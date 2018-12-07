В одной из своих новелл Леонид Енгибаров писал, что нельзя обижать человека: “Потому что это очень опасно. А вдруг он Моцарт? К тому же еще не успевший ничего написать, даже “Турецкий марш”. Вы его обидите — он и вовсе ничего не напишет. Не напишет один, потом другой, и на свете будет меньше прекрасной музыки, меньше светлых чувств и мыслей, а значит, и меньше хороших людей”.

Это новеллу в полной мере можно отнести к непростой судьбе художника Ваграма Микаэляна, который мог бы создать еще много прекрасных произведений, если бы не… Ваграм Микаэлян родился в 1965 году, в селе Серс Вайоцдзорской области Армении. Учился в местной средней школе, училище Вайка и Ереванском художественном училище имени Фаноса Терлемезяна. В 1987 году в Доме культуры Вайка состоялась его первая персональная выставка. В 1989 году он стал работать в Доме культуры Вайка, основал там кружок рисования, а также преподавал рисование в школе №2 Вайка. В 1992 году Ваграм Микаэлян, вместе с вайкским добровольческим отрядом участвовал в боях за оборону Лачинского перевала и получил тяжелое ранение. Повреждения его правой руки были настолько серьезными, что он больше не смог рисовать, замкнулся в себе и практически перестал разговаривать. Общается он только со своими родными, да и то односложными, редкими фразами… Он получил прозвище Серси Хент (Безумец из Серса), хотя применительно к нашему герою (причем герою и в самом прямом смысле: он награжден грамотой за заслуги перед Родиной, золотой медалью “Андраник Озанян”) безумен как раз окружающий его мир и люди, не нашедшие возможностей и желания поддержать его в тяжелую минуту. Несмотря на боевое прошлое, верх взяла тонкая натура художника, выразившая свой протест уходом от общения с внешним миром. И хоть о Ваграме Микаэляне изредка вспоминали (были организованы его персональные выставки: в Ереване в 2016 г. в Центре народного творчества им. О.Шарамбеяна и в этом году, в картинной галерее Ехегнадзора), он не был обласкан вниманием. А потому можно только приветствовать инициативу Министерства культуры РА и Ереванского государственного камерного театра, инициировавших новый арт-проект, стартовавший 3 декабря с выставки ранее не известных работ Ваграма Микаэляна в зале “Еркат” Ереванского государственного камерного театра.

“Камерные выставки” — так назван арт-проект, представляющий собой цикл выставок-продаж, которые будут проводиться ежемесячно. Как отметила присутствовавшая на открытии выставки замминистра культуры РА Назени Гарибян, цель “Камерных выставок” — дать возможность проживающим в Ереване и регионах РА молодым, неизвестным и делающим первые шаги, а также забытым художникам представить свои произведения общественности и выставить их на продажу. “Камерные выставки” — длительный проект: каждый месяц будет выбираться один художник, который получит возможность наилучшим образом презентовать свое искусство и, почему бы и нет, поправить материальное положение. Отметим, что на выставке Ваграма Микаэляна в Камерном театре, которая продлится до 29 декабря, представлено порядка 30 графических и живописных работ. Сам художник, присутствовавший на выставке, был опять-таки немногословен. И на вопрос, какая из его картин самая любимая, ответил кратко: “Мои картины — это мои дети”. Обойдя выставку и посмотрев на свои работы со стороны, Ваграм Микаэлян лишь добавил, что эту выставку он назвал бы “Культура в горах”.

Да, Ваграм был молчалив, но вместо него говорили его полотна и овации присутствующих… Это был не просто показ картин, дарящих душевное спокойствие и эстетическое наслаждение, но и, наверное, исполнение одного из желаний художника… Второе, вне всякого сомнения, это желание вернуться к рисованию… А для нас всех выставка Ваграма Микаэляна — напоминание о том, что живущих рядом с нами и сражавшихся за нас, скромно творящих и созидающих людей, нужно ценить. И помогать им… Нам подумалось, что наш новосозданный Реабилитационный центр защитника Отечества мог бы оказать свою посильную профессиональную помощь художнику-азатамартику и, возможно, вернуть ему радость жизни и творчества, выступить в роли целителя не только тела, но и души…