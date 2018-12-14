По результатамжеребьевки, прошедшей в штаб-квартире УЕФА, наша команда оказалась в группе “E” первого отборочногоэтапа чемпионата мира 2020 года, в котором померится силами со сборнымиБельгии, Швеции и Мальты.

Турнир пройдет в скандинавской стране. Борьбу продолжат две лучшие команды квартета. Победитель нашей группы во втором отборочном раунде примкнет к 6-й подгруппе, в которой будут выступать сборные Сербии, Франции и команда, занявшая второе место в группе “F” первого отборочного этапа. А второй коллектив из нашей группы пополнит 7 группу, которую вместе со сборными России и Хорватии составит и победитель квартета “F” предыдущего этапа.

Результаты жеребьевки в интервью официальному сайту Федерации футбола Армении прокомментировал главный тренер нашей сборной Рубен Назаретян. “По-моему, в нашей группе подобралась нормальная компания. Мы знакомы с потенциалом шведов и мальтийцев, с которыми нам доводилось встречаться на игровой площадке. У скандинавов довольно сильная сборная. Скорее всего, первый матч проведем именно с ними, и поэтому наша первоочередная задача — подготовиться к этой игре. Ведь в таких скоротечных соревнованиях итог первой встречи имеет важное значение. В случае успеха мы заметно облегчим нашу задачу, учитывая, что в следующий этап пройдут две команды. Конечно, мы далеки от недооценки сборной Мальты. Что касается бельгийцев, то, как и в большом футболе, у них просматривается заметный прогресс. Сейчас они не менее сильны. В любом случае, мы намерены подготовиться наилучшим образом и постараться занять высокие места”, — отметил наставник.