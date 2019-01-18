Культура Январь 18, 2019 | Автор : admin

В Джакарте, в Доме приемов информационного агентства “Антара”, 15 января состоялось открытие фотовыставки “Армения: Страна легенд” и презентация одноименной книги, изданной при поддержке государственного информационного агентства Арменпресс.

Как сообщили в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, мероприятие было организовано посольством Армении в сотрудничестве с информационным агентством “Антара”. На церемонии открытия присутствовали представители министерства иностранных дел Индонезии, аккредитованного в Джакарте дипломатического корпуса, информационных агентств Индонезии и туристических организаций.

Директор старейшего и крупнейшего в Индонезии информационного агентства “Антара” Меидятама Сурийодиниграт в своем приветственном слове отметил, что издание книги даст возможность незнакомым с Арменией индонезийцам открыть для себя эту полную чудес страну, а также будет способствовать увеличению взаимных визитов и повышению осведомленности двух народов.

Посол Армении Дзюник Агаджанян выступила с приветственной речью, в которой затронула историю армянской общины в Индонезии. После выступления посла Армении глава информационного агентства “Антара” Меидятама Сурийодиниграт и генеральный директор МИД Индонезии по Европе и Америке Мохаммед Аншор открыли выставку. Выставка продлится до 23 января.

Книга “Армения: Страна легенд” была издана усилиями информационного агентства “Антара” и посольства Армении в 2018 году. Государственное информационное агентство “Арменпресс” также оказало помощь в подготовке книги. Это первая книга об Армении, изданная на индонезийском и английском языках.