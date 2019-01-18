В Армении чем дальше, тем больше ужесточается внутреннее информационное противостояние. Стоит ли называть войной то, что творится на нашем медиа-поле и в соцсетях? На днях своими размышлениями на эту тему поделился известный эксперт в области информационной безопасности Самвел Мартиросян, опубликовавший на сайте Media.am статью под названием “Внутриполитическая информационная война: какие угрозы она несет?”. По мнению эксперта, называть происходящее войной — вопрос скорее философский. Но факт в том, что сеть переполнена мегатоннами дезинформации и агитационных материалов.

Все это, помимо своих чисто удручающих последствий, оказывает и еще будет оказывать другие вредные воздействия как на информационное поле, так на все общество в целом.

Самвел Мартиросян приводит пример ряда негативных последствий, некоторые из которых далеко не новы, однако внутриполитическая ситуация делает их более заметными и стабильными в своей негативности. Первый пример — нападки на правительство, где самый удобный вариант — “это выпячивание какого-либо негативного явления, его раздувание и превращение в общенациональный плач”.

По этой причине на информационном поле постоянно на первый план выходят только негативные новости. И тут нет нужды приводить многочисленные научные исследования о том, что постоянное чтение негативных новостей приводит к депрессивным настроениям, чувству тревоги и другим неприятным симптомам. То есть, общество постоянно находится в негативном настроении, вне зависимости от реальной ситуации.

В качестве второго примера эксперт указывает на крайнюю изменчивость и “вязкость”, насыщенность инфополя: темы сменяются быстро, примерно через день или два. Каждый раз, когда на поле делается вброс одной негативной, критической или депрессивной темы, последняя становится основной, загоняя “в тень” все другие обсуждения. Это связано как с особенностями современной сетевой общественности, так и обусловлено внутренней логикой информационного противостояния. Если одна тема становится самой важной, она создает волну, диктующую стиль поведения для всех вовлеченных СМИ и активных пользователей сети. В результате общественность становится неспособной проявлять последовательность при решении той или иной важной проблемы. Кроме того, поскольку только одна тема становится основной, в тени остаются многие другие важные вопросы.

Третья особенность — постоянная и серьезная вовлеченность высокопоставленных чиновников в процесс по противодействию информационным атакам.

“Например, оставляя в стороне многие важные вопросы, премьер-министр может обсуждать тему хаша. На второй, третий план отходят важнейшие для развития страны стратегические темы, которые могли быть обсуждены, и выдвигаются мелкие или очень узкие темы, либо в важнейших вопросах приоритетными становятся самые второстепенные моменты”, — констатитует Самвел Мартиросян.

Поскольку информационная война требует больших ресурсов, на “позиции” СМИ и соцсетей бросаются большие финансы. Как следствие (и это четвертый “звоночек”), на медиаполе оказывается большое количество “пиначи”, недобросовестных и неграмотных личностей. Важным становится хамство и способность противостоять лавине оскорблений и “слабому нытью собственной совести”. Параллельно с ростом в медиа численности “спасителей”, падает социальный статус журналиста. Это, в свою очередь, ударяет по настоящим профессионалам, поскольку они все больше становятся угнетаемым меньшинством.

Пятая особенность — практически полное игнорирование внешних информационных вызовов. Как отмечает С.Мартиросян, “у правительства нет четких подходов относительно внешних угроз. Все внимание направлено на внутренние проблемы, поскольку именно здесь на него оказывают давление оппоненты. Внешние же вызовы живут своей жизнью”.

По его словам, Азербайджан оказывает одностороннее информационное давление на Армению и Арцах. С нашей же стороны — абсолютное молчание. В Караганде антиармянская волна, с одной стороны, направлялась и азербайджанскими пропагандистами. В Армении же эта тема стала муссироваться вообще через несколько дней после начала событий, несмотря на то, что существовала реальная опасность для нашей тамошней общины. 13 января была 29-я годовщина армянских погромов в Баку. Мы практически хранили молчание по этой теме. Более того, сайт baku.am, который на нескольких языках раскрывал и тему погромов, и общую историческую тему, сегодня отключен по непонятным для эксперта причинам.

“После всего вышеперечисленного возникает только один вопрос. Обладает ли наше общество достаточным здоровьем для столь долгого нахождения в подобной атмосфере?”, — резюмирует эксперт по информационной безопасности.