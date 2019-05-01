Продолжается рабочий визит министра иностранных дел Республики Арцах Масиса Маиляна в страны Южной Америки. В понедельник возглавляемая главой МИД Арцаха делегация прибыла в Аргентину. Масис Маилян и вошедшие в состав делегации представитель Центрального комитета АРФД Арцаха, депутат Национального Собрания Давид Ишханян, а также Постоянный представитель Республики Арцах в США Роберт Аветисян встретились с представителями действующих в Аргентине армянских организаций — членами аргентинского филиала Всеармянского фонда “Айастан”, предводителем Аргентинской и Чилийской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископом Гисаком Мурадяном, руководством “Армянских организаций Аргентинской Республики”, ответственными лицами ЦК АРФД в Южной Америке, Всеобщего Армянского Благотворительного Союза и Всеобщего Армянского спортивного союза.

В ходе встреч обсуждались вопросы общенационального значения, в частности, нынешний этап и перспективы мирного урегулирования азербайджано-арцахского конфликта, укрепление безопасности Республики Арцах и ее народа, дальнейшее углубление отношений Родина-Диаспора. В ближайшие дни запланированы также встречи делегации с политическими и академическими кругами Аргентинской Республики.

В Аргентину делегация Арцаха прибыла из Уругвая, который посетила по приглашению комитета Ай-Дат АРФД Уругвая. В первый же день визита, 23 апреля, глава МИД Арцаха встретился с бывшим президентом Уругвая, одним из лидеров правящей политической коалиции страны легендарным Хосе Мухико. Легендой 40-й президент Уругвая (с 1 марта 2010г. по 1 марта 2015г.) стал благодаря аскетичному и честному образу жизни — 90% своего президентского заработка (эквивалент $12 000) Мухико отдавал на благотворительность, себе на проживание оставляя $1200 в месяц. Британское издание Daily Mail назвало его надежным и харизматичным, единственным на планете политиком, который “честен в своих расходах”. В ходе беседы Масис Маилян высоко оценил традиционно дружественное отношение президента Мухико и властей Уругвая к армянам. Рассказывая о том, как идет процесс государственного строительства в Арцахе, глава арцахского МИД отметил, что народы Арцаха и Уругвая разделяют общую систему ценностей. По просьбе президента Мухико он представил перспективы международного признания Республики Арцах, историю азербайджано-арцахского конфликта и последние развития в процессе мирного урегулирования.

На встрече делегации Арцаха с членами Совета директоров Уругвайского института защитников прав человека Хуаном Фароппа Фонтана и Марианой Бленгио Валдес обсуждалась ситуация в области защиты прав человека в Арцахе, а также имеющиеся вызовы и достижения. Отметив, что права человека являются всеобщей ценностью и должны распространяться на всех без исключения, вне зависимости от статуса страны, Масис Маилян подчеркнул важность установления сотрудничества между офисами защитника прав человека Арцаха и других стран, что будет способствовать укреплению достигнутых успехов в этой области. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между офисами защитника прав человека двух стран, подчеркнули важность всеобщего и всеобъемлющего выполнения положений Конвенции ООН “О предупреждении преступления геноцида и наказания за него”.

В ходе визита состоялись встречи делегации Арцаха с вице-президентом и спикером парламента республики Лусией Тополански, с кандидатами от правящих и ведущих оппозиционных политических сил на предстоящих осенью 2019 года президентских выборах в Уругвае. С сенатором Луисом Лакаже, бывшим мэром столицы Уругвая Даниэлем Мартинесом, бывшим министром промышленности, энергетики и природных ресурсов Уругвая Каролиной Коссе обсуждались перспективы установления и расширения связей между парламентами Арцаха и Уругвая, сотрудничества в гуманитарной и других сферах, затрагивались вопросы процесса международного признания Республики Арцах и нынешний этап мирного урегулирования азербайджано-арцахского конфликта, возможности повышения уровня информированности об Арцахе в Уругвае, необходимость поддержания контактов, независимо от итогов предстоящих президентских выборов в Уругвае.

На встрече с членами “Форума Нагорного Карабаха в Уругвае”, учрежденного по инициативе группы уругвайских законодателей, общественных деятелей и ученых в 2016г., подчеркивалась важность осуществляемой форумом деятельности и убеждение, что усилиями членов Форума удастся и далее эффективно защищать интересы Арцаха и повышать уровень информированности об Арцахе в Уругвае, а также укреплять и развивать двусторонние отношения. Были намечены дальнейшие шаги по международному признанию Арцаха и расширению сотрудничества с Уругваем.

В заключительный день рабочего визита в Уругвай делегация Арцаха провела встречу с руководством местных армянских организаций, на которой отмечалась важность многосторонних связей между Арцахом и проживающими в диаспоре соотечественниками.

Выступая 23 апреля на организованном в Монтевидео митинге, посвященном 104-й годовщине Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении, глава МИД Арцаха подчеркнул, что международное признание Арцаха имеет экзистенциальное значение и что организациям диаспоры следует, наряду с вопросом признания Геноцида армян, рассматривать также вопрос международного признания Республики Арцах в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности.

Разумеется, столь содержательный визит делегации Арцаха не мог пройти мимо внимания официального Баку, который поспешил выразить свое “фи” Министерству иностранных дел Уругвая. Видимо, Азербайджан опасается, что Уругвай, первым признавший Геноцид армян в Османской Турции и Западной Армении, станет первым и в деле признания независимости Арцаха. Уж очень Баку был напуган сделанным в 2011г. главой МИД Уругвая Луисом Альмагро заявлением о том, что Нагорный Карабах исторически является частью Армении, и они в настоящее время изучают вопрос согласования и признания НКР на государственном уровне. “Уверен, что Нагорный Карабах должен быть независимым и со временем воссоединиться с Арменией. Это единственный способ решения проблемы”, — подчеркнул уругвайский дипломат. А в 2012г. Арцах посетила делегация Уругвая во главе с председателем Палаты представителей Хорхе Орико. Главным вопросом переговоров на встречах с высшими руководителями Арцаха было укрепление прямых отношений между Монтевидео и Степанакертом. И уругвайские гости заявляли, что считают вполне реальным признание Уругваем независимости НКР. “Это политический процесс. Он должен продвигаться постепенно. Мы соберем и представим аргументы политическим силам”, — заявил в Степанакерте сопредседатель армяно-уругвайской группы межпарламентского сотрудничества, член правящей партии Рубен Мартинес Уэльмо.

Наверное, надо набраться терпения и главное — последовательно работать в этом направлении, на что, собственно, и нацелен визит главы МИД Арцаха.