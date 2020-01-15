Будут учреждены десять государственных премий

Государство 15 января, 2020 | Автор : admin

Постоянная комиссия НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта дала положительное заключение проекту Закона “О государственных премиях Республики Армения”.

“В настоящее время отношения, связанные с государственными премиями РА, регулируются решением правительством РА “Об утверждении порядка деятельности комиссий по учреждению, присуждению, вручению Государственных премий Республики Армения и отбору лауреатов Государственных премий РА, описаний, форм и форм нагрудных знаков лауреатов премии” от 20 декабря 2018 года. Вышеуказанное решение довольно объемное. Кроме того, урегулирование ряда вопросов возложено на правительство, в том числе принятие решения о присуждении Государственной премии, что перегружает деятельность правительства и нецелесообразно. Учитывая значение государственных премий РА, более чем необходимо законом урегулировать связанные с ними отношения, одновременно наделяя премьер-министра полномочием присваивать государственные премии”, — сказал на состоявшемся в начале недели заседании комиссии первый заместитель министра юстиции РА Рафик Григорян.

Отметим, что проектом закона установлено 10 государственных премий: Государственная премия РА в области литературы и публицистики; Государственная премия РА в области музыки и исполнительского искусства; Государственная премия РА в области изобразительного искусства; Государственная премия РА в области театрального искусства; Государственная премия РА в области киноискусства; Государственная премия РА в области архитектуры и градостроительства; Государственная премия РА в области точных и естественных наук; Государственная премия РА в области гуманитарных и общественных наук; Государственная международная научная премия РА им. национального героя Армении, академика Виктора Амбарцумяна в области астрофизики, а также смежной физики, математики; Государственная премия РА за всемирный вклад в сферу высоких технологий.

Предполагается наделить правительство правомочием устанавливать и другие виды премий Республики Армения, порядок присвоения и вручения которых устанавливается правительством.