Количество чеков ККМ резко увеличилось

Государство 17 января, 2020 | Автор : admin

В 2019 году в Армении было выпущено 120 млн 36 тыс. 875 чека ККМ, что на 38% больше, чем в 2018 году. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По уточненным данным, в течение 2019 года в Армении было выпущено 120 млн 36 тыс. 875 чеков ККМ, или на 38% больше, чем в 2018 году. В результате, по сравнению с 2018 годом зафиксирован торговый оборот, который больше на 345 млрд 413 млн драмов или на 21,9% . Я благодарен всем тем гражданам, которые требуют чеки ККМ, и всем тем хозяйствующим субъектам, которые даже без требования выдают их”, — написал Пашинян.