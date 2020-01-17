Обсужден вопрос финансирования спецшколы для армян

Регион 17 января, 2020 | Автор : admin

Армянский депутат парламента Сирии Нора Арисян встретилась с президентом страны Башаром Асадом и первой леди Асмой Асад. Об этом депутат написала на своей странице в Facebook, отметив, что в ходе встречи обсуждался вопрос финансирования специальной школы для армян.

“Цель встречи с президентом Башаром Асадом и первой леди Асмой Асад состояла в том, чтобы обсудить вопрос финансирования и содержания специальной школы для армян, что является для нас большой ответственностью в плане развития образовательного процесса в Сирии”, — написала депутат.