Трагические последствия дедовщины

Государство 07 февраля, 2020 | Автор : admin

В отношении сына экс-депутата НС Армении Аракела Мовсисяна в качестве меры пресечения избран арест.

В рамках уголовного дела по случаю гибели срочного военнослужащего, рядового Ваграма Мкртычевича Авагяна предъявлено обвинение срочному военнослужащему, рядовому Давиду Аракеловичу Мовсисяну. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СК Армении Наира Арутюнян.

Она сообщила, что в качестве меры пресечения в отношении Давида Мовсисяна избран арест.

Давиду Мовсисяну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 359 УК Армении (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшие тяжкие последствия).

Давид Мовсисян является сыном экс-депутата НС Армении Аракела Мовсисяна.

30 января 2020 года, в районе 13:15, в армейском учебном центре Армии обороны военнослужащий срочной службы, рядовой N-ской воинской части Ваграм Мкртычевич Авагян из закрепленного за ним автомата АКМ выстрелил себе в область груди. С огнестрельными ранениями он был доставлен в военный госпиталь, где в 14:00 была зафиксирована его биологическая смерть.

В рамках уголовного дела арестованы сослуживцы Авагяна — военнослужащие Давид Аракелович Мовсисян, Хачик Арменович Гаспарян, Спартак Артурович Аветисян.