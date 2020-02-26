Форум комитетов Ай-Дат АРФД

Регион 26 февраля, 2020 | Автор : admin

В Ереване и Степанакерте проходит форум комитетов и офисов “Ай-дата” АРФ “Дашнакцутюн” под руководством Центрального совета “Ай-дата”. Он открылся 24 и завершится 28 февраля. В работах форума участвуют представители более 20 комитетов и офисов организации, а также около 50 представителей партийных органов.

В повестку мероприятий включены вопросы карабахского конфликта, международного признания Геноцида армян, антиармянская политика Турции и Азербайджана.

Участники подводят итоги уже проведенных работ, обсуждают планы по предстоящим программам.

Выступая на открытии форума, представитель Бюро АРФД Акоп Тер-Хачатурян, в частности, отметил, что комитеты и офисы “Ай-дата” АРФ “Дашнакцутюн” являются второй армией и всегда будут служить надежной опорой и тылом Вооруженных сил Армении и Армии обороны Карабаха. По его словам, именно на таких форумах уточняются приоритеты и основные направления деятельности, которые связаны с 4-мя сферами.

“Первое направление связано с поддержкой Армении, с точки зрения повышения международного имиджа страны и становления государственности, а также содействием Карабаху, с точки зрения урегулирования конфликта на основе принципа самоопределения и широкого признания Арцаха… Второе направление связано с признанием Геноцида армян по всему миру, в том числе Турцией. Данная работа ведется и будет вестись специальными комитетами. Третьим направлением деятельности должно стать содействие обеспечению прав армян, проживаюих на исконно армянских землях, в том числе в Турции… Четвертым важным направлением является работа по включению армянской молодежи в работы международных структур, активное лоббирование по вышеуказанным направлениям”, — отметил он.

Ответственный офиса “Ай-дата” и по политическим вопросам АРФ “Дашнакцутюн” Киро Маноян, в свою очередь, в деле признания Геноцида отметил важность принятия соответствующих резолюций законодательными органами США и Сирии.