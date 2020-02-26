В поддержку дружественного китайского народа

В свет вышла новая книга “Китайские мифы и легенды” на армянском языке

Издательство “Эдит Принт” представило читателям новую книгу под названием “Китайские мифы и легенды”, в которой представлены лучшие образцы мифологии дружественного нам китайского народа. Книга издана при поддержке посольства Китайской Народной Республики в Армении и будет предоставлена библиотекам армянских школ. Сборник составлен и подготовлен к изданию доктором филологических наук, профессором Серго Ерицяном.

— Это может быть совпадением, но данный сборник свидетельствует об огромной выносливости и сильной духовной организации китайского народа, которые на протяжении веков позволили ему преодолеть самые разные трудности и бедствия. Выход книги в эти не простые для Китая дни является и своеобразной возможностью продемонстрировать нашу поддержку народу Китая, с которым мы имеем вековой проверенный путь сосуществования.

Рассказывая о своей работе над книгой в беседе с “РА” г-н Ерицян отметил, что в числе его интересов всегда была китайская литература, а, точнее, миссия по ее переводу на армянский язык и донесению до армянского читателя.

“А потому я постоянно нахожусь в поиске: изучаю то, что есть, вникаю и предпринимаю новые шаги. Недавно во время исследований мое внимание привлекли китайские мифы и легенды. Поиски привели меня аж к концу XIX века, а, точнее, к 1895 году. Именно в это время действующая в Тифлисе типография М.Шарадзе выпустила книгу “Китайские мифы” в переводе Тируи Костаньянц. В эти годы она уже была известным переводчиком и, судя по приведенному в конце книги перечню, “Китайские мифы”, были ее 15-м переводом. Думаю, что китайские мифы были переведены с русского языка: есть источник, подтверждающий это”, — сообщил Серго Ерицян. Он также отметил, что в сборник вошло более 20 легенд и мифов Китая. Пять из них — произведения, в свое время переведенные Тируи Костаньянц (“Ангел труда”, “Два брата”, “Мудрый советчик” и т.д.). Они были изложены на классическом армянском языке, но для того, чтобы были понятны (в особенности детям школьного возраста), в новом сборнике они представлены на современном армянском языке, но с сохранением духа и сути перевода Т.Костаньянц. Эти истории, дошедшие до нас из глубины веков, очень поучительны и, по словам Ерицяна, могут служить “посланиями” для современников, в том числе и для государственных мужей и деятелей: о том, что закон и порядок едины для всех, а успеха можно добиться лишь упорным и постоянным трудом. Очень актуальной для нашей действительности является и китайская легенда о двух братьях, герои которой показывают, что какие бы распри и раздоры ни были между братьями, “кровь — не вода”.

Другие же легенды и мифы, вошедшие в сборник, в частности, посвящены сотворению мира, жизни людей: центральным фигурам китайской космогонии — Пань-гу (который вывел Вселенную из Хаоса и придал ей определенность), Нюй-ва (считающейся создательницей человека во времена, когда земля впервые возникла из Хаоса), а также ее брату Фу-си, который научил людей доброму делу — ловить рыбу.

“Не секрет, что китайские мифы и легенды считаются одними из древнейших в мире. Они были записаны еще в труде “Шу-цзин” (“Книга истории”, III век до н.э.). Он описывает жизнь Китая во времена легендарного императора Яо. Китайская мифология более полно выражена в трактате “Шань хай цзин” (“Каталог гор и морей”), написанном неизвестным автором в III-II веках. В собранных в нем произведениях, помимо представления героев и их действий в мифологическом жанре, большое внимание уделяется древнекитайской географии, описаниям флоры и фауны, медицине и использованию информации о космосе, что позволяет представить Китай более полно и всесторонне. Таким образом, герои и действующие лица китайских мифов и легенд еще более приближались к реальной жизни, не выглядели оторванными от трудностей действительности. Другими словами, герои легенд и мифов — боги, императоры, владыки, волшебники, духи и магические существа — проводят нас через свои загадочные миры, в некоторой степени открывая их и указывая нам на общечеловеческие ценности, универсальные во все времена. И нельзя не согласиться с тем мнением, что китайская мифология является одним из высших образцов человеческой культуры, поскольку содержит в себе богатые ценностные подходы. Изложение, суть, мышление, философия представленных историй, конкретная нацеленность и направленность описаний не только впечатляют, но и очень содержательны.

В заключение от себя хочу выразить поддержку китайскому народу в борьбе с короновирусом, тем более, что в лице китайской мифологии мы имеем дело с непобедимыми и добрыми героями и их коллективным духом и сущностью. Ведь в самых сложных ситуациях дружественный нам китайский народ всегда одерживал победы”, — подчеркнул С.Ерицян.