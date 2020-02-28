Соглашение РА-ЕС — повестка реформ для Армении

Есть надежда, что соглашение Армения-ЕС всеми государствами-членами этой авторитетной европейской организации будет ратифицировано в течение считанных месяцев. На сегодняшний день соглашение ратифицировали 23 европейских государства, и естественно, оно еще полностью не вступило в силу, а вот после ратификации остальными пятью государствами соглашение будет задействовано в полную силу.

О завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации соглашения, Генеральный секретариат Европейского совета и Совета ЕС проинформировали страны-члены ЕС Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Польша, Люксембург, Дания, Мальта, Румыния, Соединенное Королевство, Финляндия, Венгрия, Словакия, Чехия, Кипр, Германия, Ирландия, Хорватия, Швеция, Словения, Бельгия, Франция и Нидерланды.

Об этом и многом другом, относящимся к соглашению Армения-ЕС, проинформировал на инициированных постоянной комиссией НС РА по вопросам европейской интеграции парламентских слушаниях ее председатель Арман Егоян.

Отметим, что в слушаниях, помимо депутатов и представителей правительства, участвовали также представители аккредитованных в Армении дипломатических миссий, международных структур и гражданского общества.

Участники слушаний обсудили процедурные и содержательные аспекты реализации соглашения Армения-ЕС, двусторонние программы, реализованные и намеченные в рамках данного соглашения, форматы и стратегии сотрудничества гражданского общества в этом процессе, а также вопросы, связанные с парламентским контролем над выполнением вышеуказанного Соглашения.

“Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС является для нас повесткой реформ, а его применение — одним из приоритетов правительства”, — подчеркнул в своем выступлении вице-премьер РА Мгер Григорян. По его словам, помимо формата двусторонней поддержки, площадкой взаимодействия с ЕС является также механизм Восточного сотрудничества, посредством которого также осуществляется ряд важных программ. Весьма важно, что в повестку отношений РА-ЕС включен также процесс модернизации стратегий и осуществляемые на его основе реформы.

Руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол ЕС Андреа Викторин отметила: представляемую ею организацию радует то обстоятельство, что соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС заключил с государством, являющимся также членом Евразийского экономического союза, и это единственный случай, демонстрирующий, что разные партнеры могут принести различную пользу Армении.

Отметив, что в последние два года отношения между Арменией и Евросоюзом углубились, госпожа Викторин констатировала: стороны обязались развивать также политическое и экономическое сотрудничество, основываясь на общих ценностях.

“Мы хотим совместно укреплять демократию, стимулировать, сохранять и укреплять мир и стабильность как в регионе, так и на международном уровне. В тесном контакте мы работаем в плане судебных реформ, достигнуто обоюдное соглашение о том, что для системы правосудия чрезвычайно важна прозрачная и независимая работа”, — сказала госпожа Викторин.

Она также отметила, что в январе удалось достичь соглашения между различными субъектами гражданского общества — уже в апреле будет создана соответствующая площадка.

Что касается вопроса либерализации виз, то госпожа Викторин отметила: в этом вопросе есть возможность инициировать диалог, однако необходимо согласие всех 27 государств. При этом выразила надежду, что вскоре такое согласие будет достигнуто.

Отметив, что в прошлом году Европейская комиссия увидела прогресс в реализации соглашения о либерализации виз, посол констатировала: “Фактически это означает, что мы должны сесть и разработать “дорожную карту”, которая в конечном итоге приведет к соглашению о либерализации визового режима”.

Весьма важное значение придал реализации Соглашения защитник прав человека Армении Арман Татоян, отметивший, что ЕС выступает важнейшим партнером, содействующим развитию правовой системы Армении и укреплению верховенства закона в стране.

По словам же министра окружающей среды РА Эрика Григоряна, “дорожной картой” Соглашения РА-ЕС предусмотрено сто различных мероприятий, 80 из которых реализует руководимое им ведомство. Все намеченное на 2019 год полностью выполнено.

Евросоюз является одним из основных торговых партнеров Армении. Об этом в ходе слушаний заявил замминистра ИД РА Авет Адонц. По его словам, особую важность приобретает ЕС в деле претворения в жизнь программы реформ, инициированных правительством, в борьбе против коррупции.

Господин Адонц подтвердил: ЕС продолжает содействовать усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на исключительно мирное урегулирование карабахской проблемы.

По ходу слушаний была представлена также информация о деятельности межведомственной комиссии, координирующей мероприятия, обеспечивающие применение Соглашения.