До лидера — пол-очка

Международный шахматный турнир Aeroflot Open 2020, проходящий в Москве, близится к завершению.

В подгруппе “А” предпоследнего тура Мануэл Петросян, Шант Саркисян, Габриел Саркисян, Айк Мартиросян завершили свои партии вничью. Мануэл Петросян имеет 5,5 очков и отстает от лидеров на пол-очка.

В подгруппе “B” Тигран Арутюнян и Элина Даниелян одержали победы, Анна Саркисян и Овик Айрапетян проиграли, а Лилит Мкртчян поделила очко с соперником. Тигран Арутюнян имеет 6,5 очков и является одним из двух лидеров.

Aeroflot оpen 2020 завершится 27 февраля. В основной группе турнира в Москве 74 шахматиста. Он проводится по швейцарской системе в 9 туров. Призовой фонд турнира составляет 140 тысяч евро.