Алекс Донигян: “Я думаю только о реальных целях и не гоняюсь за призрачными”

Один из самых быстрых армян мира с этого года официально представляет нашу страну на международной арене. В интервью нашему корреспонденту талантливый легкоатлет поведал о том, почему решил присоединится к сборной Армении, какие его одолевают эмоции и каковы его главные цели в спорте.

— Алекс, нашим читателям наверняка интересно будет узнать некоторые подробности о вас: где вы родились, откуда ваши предки?

— Я американский армянин в четвертом поколении. Моя мать, Ким Шнайдер, американка, а отец — Даниэль Донигян, наполовину армянин. Мой дед по отцовской линии Джерри Донигян — армянин. Его родным языком был армянский. К сожалению, дедушка умер в марте 2019 года за неделю до того, как Европейская атлетическая ассоциация разрешила мне выступать за Армению. Дед знал о моем намерении представлять Армению и был очень счастлив и горд тому, что собираюсь на спортивной арене отстаивать честь своего народа и историческую память семьи. Кстати, его мать Пэт (Патриша) Донигян после геноцида в 1921 году иммигрировала из Армении. У деда было много историй об Армении, но он никогда не рассказывал о них.

У меня замечательная семья. Живу в Сиэтле со своей красавицей женой Кейтлин: мы поженились в октябре прошлого года. Она учительница начальных классов. Мечтаю, чтобы после участия в Олимпийских играх мы завели много детей.

— Когда и почему вы решили представлять Армению?

— Это произошло в марте 2018 года. Поначалу я не знал, смогу ли выступать под армянским флагом, поскольку являлся только подданным США. Я обратился в посольство Армении, где мне сказали, что я могу получить гражданство РА, поскольку имею армянские корни. Забавно и символично было стать гражданином Армении в дни победы в стране революции. Я познавал свои корни и вместе с Арменией менялся мой дух. Я решил выступать за Армению, потому что я армянин, в моих жилах течет армянская кровь, даже кости у меня армянские. Я могу быть только Алексом Донигяном — не лучше и не хуже.

— Сколько лет вы занимаетесь атлетикой?

— С 12 лет: значит около 15 лет. Я сразу полюбил бег. А в 14-17 лет уже достаточно хорошо проявлял себя в беге на 100 метров и барьерном беге на 110 метров. До 19 лет, когда я еще учился в университете, у меня не было тренера. А после того, как он у меня появился, я начал бегать намного быстрее.

— Почему вы выбрали именно этот вид спорта и что он для вас значит?

— В моем случае уместно сказать, что не я выбрал атлетику, а она выбрала меня. Я мог бы стать банкиром, американским футболистом или тренером. Много раз, сталкиваясь с трудностями, задумывался о завершении карьеры, но Бог дал мне силы, чтобы выстоять. Один из самых трудных периодов был в августе прошлого года, когда мне сделали операцию на лодыжке, и я не знал, смогу ли вернуться на беговую дорожку. Но вот я снова в строю, снова быстр и полностью здоров.

— Вы предпочитаете только спринт?

— Да, даже во время тренировок я никогда не пробегаю больше 200-250 метров. Я чувствую себя очень некомфортно, когда бегаю медленно, а быстрый бег, наоборот, придает больше уверенности.

— У кого вы сейчас тренируетесь?

— Мой тренер — Майк Кунлифф. Он помогает мне стать быстрее и обрести хорошую форму. Мы вместе работаем каждый день. Кстати, он американец с итальянскими корнями. А тренером по силовой подготовке является Тодд Кристенсен. Советами же помогает президент Федерации атлетики Армении, чемпион Европы и серебряный призер мирового первенства Роберт Эммиян, консультирующий меня во время выступлений, а иногда и тренировок. Мне также помогают трое медиков: соответственно специалисты по ногам, мыщцам и психологии.

— Какой ваш наилучший результат в родном виде спорта?

— Под армянским флагом я дебютировал в феврале нынешнего года на турнире в Стамбуле. Тогда я заметно устал после долгого перелета, к тому же выступал с легкой травмой. За десять минут до старта Роберт Эммиян взбодрил меня, сказав, чтобы я не боялся и что он верит в меня. И я завоевал для Армении бронзовую медаль в спринте. Я бы не добился успеха без поддержки ребят армянской сборной, пришедших посмотреть на мое выступление.

— Каковы ваши главные цели в спорте и есть ли предпосылки для улучшения ваших результатов?

— У меня несколько важных ориентиров в спорте. Во-первых, хочу участвовать в Олимпийских играх. Во-вторых, стать чемпионом Европы. А еще хочу победить на чемпионате балканских стран и пробежать стометровку за 9,9 секунд. Для достижения всего этого мне нужно много работать. Я думаю только о реальных целях и не гоняюсь за призрачными. Каждый день я пытаюсь приблизиться к достижению поставленных задач.

— И даже пандемия не препятствие?

— На самом деле COVID-19 сильно повлиял на мою повседневную жизнь, потому что я тренируюсь на улице. Сейчас не могу навестить своего доктора. К тому же, вынужден был сменить работу. С другой стороны появилась возможность подольше побыть с женой. Мне повезло, потому что мои тренеры продолжают работать со мной в повседневном режиме. Прежде я работал в спортзале, который теперь закрыт. Я устроился работать курьером. Потеряв работу из-за пандемии я спросил у Бога: “Что я могу сделать?”. Потом прочитал объявление, что в одном из заведений требуется курьер. Я счастлив. Думаю, тренировки протекают нормально, но несколько по иному. Возможно, это немного сложновато, но я продолжаю занятия.

— И все же, какие у вас планы на этот год?

— В этом году я хочу поработать над увеличением силы и скорости. Думаю, что при возобновлении сезона смогу бежать намного быстрее. В противном случае продолжу усердно работать над улучшением своих качеств. Нацеливаюсь на победу в чемпионате Балкан, если он, конечно, состоится.

— Насколько реально ваше участие в токийской олимпиаде?

— Пока я официально не квалифицировался на олимпиаду, но я готов. Мой результат в беге на 100 метров остается в пределах 10,22 секунд. Для участия в олимпиаде требуется порядка 10,10 секунд. Я уже близок к цели.

— Из статистики, приведенной на сайте Worldathletics, следует, что начиная с 2018 года ваши результаты снижались. Чем это обусловлено?

— Сейчас мне лучше дается бег на 60 метров. Динамика такова: 2017 год — 6,71 секунда, 2019 — 6,64, 2020 — 6,66. А на стометровке мои результаты снизились из-за травмы. Как я уже отметил, в прошлом году я перенес операцию, но теперь у меня все в порядке. Я не могу точно назвать свой нынешний результат на стометровке, но знаю, что стал намного быстрее, чем прежде. Мне больше нравится дистанция 60 метров, но, думаю, при выступлении за Армению я полюблю и 100 метров. А вот бег на 400 метров — это не мое. Слишком уж оно длинное.