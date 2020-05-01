Спорт 01 мая, 2020 | Автор : admin

Два армянских шахматиста удостоены званий ФИДЕ. Международная шахматная федерация присвоила молодому шахматисту Константину Яйлояну звание мастера ФИДЕ, а юному шахматисту, вице-чемпиону Европы до 12 лет Роберту Пилипосяну — звание кандидата в мастера ФИДЕ.

Армения является одной из стран с наибольшим количеством гроссмейстеров на душу населения в мире. После обретения независимости мужская сборная Армении по шахматам выиграла командный чемпионат Европы (1999), чемпионат мира (2011) и шахматную олимпиаду (2006, 2008, 2012).

Женская сборная выиграла чемпионат Европы 2003 года.